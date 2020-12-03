Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erbakan, "Milli Görüş olarak 50 senelik geçmişimizde lafla değil, icraatla engellilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Merhum Erbakan'ın engellilere hizmetleri

"Engellilere hizmet inancımızın gereğidir." diyen Erbakan, Milli Görüş'ün iktidarda olduğu 54. Hükümet döneminde 3 Aralık 1996 gününün 'Engelliler Bayramı' ilan edildiğini, dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’in teklifi ile TBMM'nin engelliler gündemi ile toplandığını, Başbakanlığa bağlı 'Engelliler İdaresi Başkanlığı’nın kuruluşunun gerçekleştirilerek yaklaşık 90 adet kanun maddesinde değişiklik yapıldığını ve merhum Erbakan tarafından engellilerin lehine çok önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğini hatırlattı.

'Engellilerin araç ve gereçleri için 3 milyon lira ayrıldı'

Milli Görüş iktidarından engellilerin araç ve gereçleri için 3 milyon lira kaynak ayrıldığını belirten Erbakan, o dönem yapılan hizmetleri şöyle anlattı:

"Bu düzenlemelerle hiçbir formaliteye takılmaksızın sadece engelli raporu ile valilik veya kaymakamlıklara müracaat eden tüm engelli kardeşlerimizin, tekerlekli sandalye, engelli daktilosu, baston, tedavi masrafları ve benzeri ihtiyaçları tamamen karşılandı. Tekerlekli sandalyeler götürülüp evlerine teslim edildi. Sadece engellilerin araç ve gereçleri için o zamanki değeriyle 3 trilyon lira kaynak fona aktarıldı, engelli vatandaşlar için 1 trilyon kaynak ayrılarak rehabilitasyon merkezleri kuruldu. 571 sayılı kararname ile Türkiye’de ilk defa engellileri devlet nezdinde temsil edecek, sorunlarını takip edecek ve çözüm yolları üretecek 'Engelliler İdaresi Başkanlığı' ve 'Engelliler Koordinasyon Kurulu' kuruldu. Sosyal Yardımlaşma Fonu’nun kaynaklarının %5’inin engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Engelliler İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilmesi sağlandı. Kamuya alınacak engelli personelin oranı %2’den, %3’e çıkartıldı."

'İktidarımızda engellilerimizi unutmayacağız'

Nüfusun %12.5’ini engelli vatandaşların oluşturduğuna dikkat çeken Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi iktidarında da engellilerin unutulmayacağını ifade etti:

"Yeniden Refah iktidarında engelli istihdam zorunluluğunu en azından %5’e çıkartacağız. Çalışanlarının %90’ı engelli personelden oluşan fabrikalar kuracağız. Bu fabrikaların öncelikle engellilerin kullandığı araç ve gereçleri üretmesi ve ihraç etmesi sağlanıp böylelikle hem engelli vatandaşımıza iş kapısı açılacak, hem engellilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize kurmak istedikleri iş ile ilgili özel kurs verilip, başarılı olan engelli vatandaşlarımıza işlerini kurarken devlet desteği sağlanacak. Bu destek bugün olduğu gibi 'geri ödemeli' değil, 'hibe' şeklinde olacak. Ayrıca engellilerimizin kurduğu işyerleri vergiden de tamamen muaf tutulacak."

'Engelli bakım maaşı yükseltilecek'

"Bakıma ihtiyaç duyan tüm engelli vatandaşlarımıza 'sosyal hizmetler' gözetiminde verilen bakım hizmetleri devam ettirilecek. Engellimizin bakımını üstlenen kişiye verilen maaş yükseltilip, en az asgari ücret düzeyine getirilecek ve bu bakımı yapan kişinin SGK primi devlet tarafından karşılanarak sigortalı hale getirilecek.

Çalışamayan engellilerimizin elektrik, doğalgaz ve su giderini devlet karşılayacak. Çalışma kabiliyetine sahip olmayan ve devletin sağlamış olduğu bakım hizmetinden faydalanan engelli vatandaşlarımıza daha fazla destek olabilmek amacı ile sosyal hizmetler gözetiminde elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tamamı, iletişim giderlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından sosyal devlet olma mantığı çerçevesinde karşılanacak."

'Engellilerimize TOKİ'den daha fazla pay ayrılacak'

"Ülkemizde engellilerin toplam nüfusa oranı %12.5 olduğu halde, engellilerimize TOKİ'den %2 veya %3 pay ayrılmasının adil bir uygulama olmadığını vurgulayan Erbakan, "Bu nedenle TOKİ’nin toplu konut projelerinde engellilere ayrılan daire sayısı yükseltilip, engelli vatandaşlarımızın devlet tarafından ev sahibi olması sağlanacak."

'Özel eğitim uygulama okulları yaygınlaştırılacak'

"Özel eğitime ihtiyacı olan engelliler, yaşadıkları bölgelerde “özel eğitim uygulama okulları”nın bulunmaması sebebiyle gerekli olan eğitimi alamamaktadırlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı gerekli alt yapıyı oluşturacak ve 'özel eğitim uygulama okulları'nın yaygınlaşması sağlanacak."

'Engellilere uygun olmayan binalara iskan verilmeyecek'

"Engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında bağımsız bireyler olarak hayatını devam ettirebilmesi için iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, kamu binaları, ibadethaneler ve konutlar en geç bir sene içinde engellilerimize “gerçekten uygun” hale getirilecek. Bu özellikleri taşımayan binalara kesinlikle iskan verilmeyecek."

'Engelli vatandaşlarımızdan seçilen bir sorumlu Bakan Yardımcısı atanacak'

"Engelli sporcularımız kısıtlı imkanlar ile dünya çapında başarılara imza atmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi spor yapmaları için gerekli alt yapı yerel yönetimler ile koordineli olarak en etkili şekilde sağlanacak. Özellikle ilgili bakanlıklarda 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil etmek üzere, engelli vatandaşlarımızdan sorumlu Bakan Yardımcısı atanıp, alınan kararların engelli vatandaşlarımıza uyumluluğu gözetilecektir. Karar alındıktan sonra düzeltmek yerine, karar alma aşamasında doğru kararların alınması sağlanacak."