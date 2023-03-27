Merhum Erbakan Hoca'ya iftira atanların arasında Hürriyet'te yok muydu? Oda TV insanların hafızasıyla alay etti!

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Oda TV'de merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya ilişkin yayınlanan bir haberde insanların hafızasıyla adeta alay edildi.

Erbakan Hoca'ya atılan "uyuşturucu kaçakçılığı" iftirasına ilişkin hazırlanan haberde, "Milli Görüşün Merhum lideri Necmettin Erbakan’a 43 yıl önce bir kumpas düzenledi ve düzmece bir ifadeyle ‘uyuşturucu’ kaçakçılığı ile suçlandı." denildi.

Haberde, "Erbakan’a bu kumpası hazırlayan milletvekili kimdi? Hangi ülkeye eroin kaçırırken yakalandı? Peki o milletvekilini bu yola iten neydi ve pişmanlığını nasıl dile getirdi? Dokunulmazlığı olan Erbakan’ın yaşananlar karşısındaki tutumu neydi? Cevapları bu videoda…" ifadeleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oda TV, hazırladığı haberde, patronları Soner Yalçın'ın, merhum Hoca'ya iftira atanların başında gelen Hürriyet gazetesinde yıllarca çalıştığını gizledi.

Soner Yalçın'ın yıllarca çalıştığı Hürriyet'te yer alan haberlerden bazıları:



