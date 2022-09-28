Merhum Erbakan Hoca'nın sözleri yeniden gündemde! "Sakın CHP'nin kuyruğuna takılma"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu, ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulundu. "Kılıçdaroğlu ile çok geniş ve güzel bir sohbette bulunduk. Birçok konu gündemimize geldi." diyen Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci görüşmeye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

İnşallah bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde oturarak bu konuları karara bağlayacağız. O zaman birtakım açıklamalar yapılacak. Şimdilik bu kadarla yetiniyorum ben.

Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu buluşmasından sonra Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın, sağlığındaki, "Sakın CHP'nin kuyruğuna takılma." sözleri yeniden gündeme geldi. Merhum Hoca'nın videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Temel Karamollaoğlu" etiketi ile paylaşıldı.