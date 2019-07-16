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Merhum Balkanlıoğlu Hocanın, 15 Temmuz mesajı ortaya çıktı! ‘Bu gece uyursak…’

Geçtiğimiz yıl Hakk’a yürüyen Merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun 15 Temmuz gecesine ilişkin videosu yayınlandı. Merhum Balkanlıoğlu’nun halkı, “Bu gece uyursak, bir daha hiç uyuyayamayız.” diyerek darbecilere karşı direnişe çağırdığı ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:36

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Vaazları ile halkın muhabbetini kazanan ve kalp krizi sebebiyle geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın 15 Temmuz gecesi halkı direnişe çağırdığı görüntüler paylaşıldı. İşte Merhum Balkanlıoğlu Hoca’nın, “Bu gece uyursak, bir daha uyuyamayız. Bu gece uyumak yok. Biz mümin insanlarız. Ölümden öteye cennet var, Firdevs var, Me’va var, Adn var.” sözleriyle, FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı milleti meydanlara çağırdığı video.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:36
  1. Merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu
  2. 15 TEMMUZ

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