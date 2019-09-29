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Merhametsiz olunamaz

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) şöyle buyuruyor, "Şüphesiz Allah, hak yoldan sapıp O'na itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azab vermeyecektir." (İbnu Ömer)

29 Eylül 2019 Pazar 12:17
Merhametsiz olunamaz

Bir gün Resulullah EfendimizMedine-i Münevvere’de (Mescid-i Nebevi’de) hutbe okurken torunlarından birisi mescide giriyordu. Henüz küçük yaşta idi. Ayağı bir yere takılarak düştü ve ağlamaya başladı. Torununun düştüğünü ve ağladığını gören Peygamberimiz hutbeden inerek torununu kaldırdı. Gözyaşını sildi.

Tekrar hutbeye çıktı. Hutbesine devam etti. Resulullah Efendimizin hutbeden inmesi bir kısım ashabın acayibine gitti. Bunu fark eden Peygamber Efendimiz orada (hutbede) şu hadis-i şerifi okudu:

İrhemu men fil erdıyerhemükum men fissema.” Yani “Sizler yerdekilere merhamet ediniz, semadaki olan size rahmet eder.

Burada Peygamberimizin kastettiği Cenab-ı Hakk’ın merhametidir.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:17
  1. Resulullah Efendimiz
  2. Medine-i Münevvere
  3. Mescid-i Nebevi
  4. hutbe
  5. hadis-i şerif
  6. Cenab-ı Hakk’ın merhameti

YORUM YAZ

  • AbdülkadirAbdülkadir8 dk önce
    Valla ben size ayet söyleyeyim.Allah kendisine şirk koşanları asla bağışlamaz bunun dışındaki günahları dilediği insan için veya affedilmeyi hak eden insanlar için bağışlayabilir.Sizin söylediğiniz hadis denilen söz bu ayete uyuyor mu uymuyor mu bir düşünün bakalım. ALLAH ŞİRK GÜNAHINI ASLA BAĞIŞLAMAYACAKTIR.

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