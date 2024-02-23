Merhamet ve Emek ödülleri sahiplerini buldu! 28 Şubat mücadelecileri de unutulmadı

Cumhur Haber Ajansı Medya Grubu tarafından geleneksel hale gelen ve beşincisi düzenlenen Merhamet ve Emek ödül töreninde; iyilik yapmış, merhametiyle toplumda farkındalık oluşturmuş ve örnek teşkil edecek kişilere ödülleri teslim edildi.

Törene İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu, İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, KKTC Büyükelçi Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Doktor Emin Serin, Bağımsız Ankara milletvekili Adnan Beker, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan ve ünlü sanatçı Murat Kekilli de katıldı.

Törende konuşan Cumhur Haber Ajansı Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Seyfi Uzunkök, “Merhamet sevgiden geçer. Sevgi olmayan da merhamet olmaz. Biz de bu minvalde yola çıkarak, Merhamet ve Emek Ödül Töreni adı altında halk kahramanlarına ödül vermeye devam ediyoruz. Cinayetlerin, hırsızlıkların çoğaldığı dünyamızda hayat kurtaran, para bulup sahibine veren insanların değerini bilmemiz gerekir.” dedi.

Uzunkök, Alev Alatlı’nın “asıl olan helalleşmektir” ile alakalı yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak içinden alıntılar yaptı. Sonrasında insanlığın eşyaya verdiği değerin abartıldığını ifade eden Uzunkök, insanların eşya için değil eşyaların insan için çalışması gerektiğini ifade etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merhamet ve Emek ödül töreninde ödüle layık görülen isimler şöyle:

Emine İlyas

Emine İlyas 28 Şubat Öğrenci Derneği’ni kurarak dernek çatısı altında donemin mağduriyetlerini tespit edip hak iadeleri için çalışmalar yaparak birçok mazlumun hakkını almasını sağladı.

Ebubekir Ulu&Abdulkerim Aydilek

Erzurum'da iki gencin dolaşırken çanta içinde bulup polise götürdüğü yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınları, sahibine teslim etti.

Şeyma Alakuş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 10 ili kapsayan depremler Gaziantep'te de büyük yıkıma neden oldu. Meydana gelen depremlerde Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kahramanlık görüntüleri herkesi duygulandırdı. Hastanede görevli Seyma Alakuş deprem anında kendisini dışarı atmak yerine doğruca hastane içlerindeki hasta çocukları kurtarmaya koştu.

Ömer Erdemir

Ankara'da boğazına cisim takılan 2 yaşındaki çocuk, matematik öğretmeni Ömer Erdemir tarafından Heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı.

Semra Çetinkaya

1998 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin kurucuları arasında yer almış ve omurilik felçlisi bireylerin sosyal ve ekonomik hakları için pek çok projeyi hayata geçirmiştir.

Eser Aslan

Adana Batı Gişelerine çarpan yolcu otobüsü yanarak bir anda alev aldı. Görevli taşeron işçisi Eser Aslan ise kazayı gördüğü andan itibaren önce kontrollü şekilde otoyolu kapattı ardından yolcular için harekete geçti. Görevli Aslan’ın göstermiş olduğu çaba yürekleri dağladı.

Engin Belli

Sultangazi'de yediği simit parçasının boğazına kaçması sonucu nefes alamayan çocuk gazeteci Engin Belli tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Ömer Yıldız

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, evinin balkonundan düşen çocuğu zabıta Ömer Yıldız tutarak hayatını kurtardı.

Yasin Kirazlı

Ankara'da başlattığı proje kapsamında 9 yıldır Türkiye genelinde çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen kız çocuklarına ücretsiz peruk tasarlıyor, ayrıca yardımları ile de tanınıyor.

Mehmet Özdemir

Mehmet Özdemir Cumartesi günleri ikindi namazı sonrasında Pazar arabası ile çıkarak pazarcı esnafını tek tek dolaşıp pazarcıların ellerinde kalan meyve sebzeleri topluyor. Sonrasında işyeri önünde topladığı ürünleri ayırarak poşetleyip ihtiyacı olan vatandaşlara ve Kur'an Kursuna teslim ediyor.

Mete Bayrak

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Mehmet Tosun

Afad’ta arama kurtarma teknisyeni olan Mehmet Tosun son yıllarda ülkemizde gerçekleşen doğal afetlerin çoğunda bulunup yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştır.

Mehmet Özçelik

Isparta'da, özel halk otobüsünde fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Cin'in hastaneye otobüsü kullanan şoför Mehmet Özçelik yetiştirdi.

Kemal Akagündüz

Kemal Akagündüz, evden çıkarılan 3 çocuklu ailenin dramını özel haberle ekrana taşıdıktan sonra yardımseverlerin katkısı ile kendilerine ev bulundu ve maddi yardımların yapılmasını sağladı.

Ümit Turan

Depremde kurtarma çalışmalarına önemli katkıları sağladı.