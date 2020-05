Merhamet elimiz dünyayı sardı

“En cömert ülke” unvanına sahip Türkiye, resmi kuruluşları, vakıfları ve sivil toplum örgütleriyle insani yardım alanında bir defa daha çığır açtı. Veren el ile alan eli buluşturarak mazlum coğrafyaları arasında gönül köprüsü kuran Türk yardım kuruluşları, hem yurtiçinde hem yurtdışında virüs sürecine denk gelen Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olan Türkiye’deki yardım kuruluşları, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mazlumların yardımına koştu. Salgın nedeniyle mağduriyetleri daha da katlanan mazlumları unutmayan dernek ve vakıflar, Türkiye’nin her karışına, dünyanın yüzlerce ülkesine yardımlaşma ruhunu taşıdı.

152 yıldır iyilik dağıtıyorlar

Türkiye’nin merhamet hikayesi Kızılay, salgın sürecinde ve ramazanda gönüllülerle birlikte adeta seferberlik ilan etti. 106 bin Kızılaycı sahada aktif görev aldığı faaliyetlerde, yaklaşık 200 milyon liralık bütçe kullandı. Aşevlerinde günlük 50 bin kişiye yemek hazırlayan Türk Kızılay, 4 bin sağlık çalışanına da her gün yemek desteği verdi. Hazırladığı 200 binden fazla çocuk paketiyle 550 bin çocuğa hediyeler ulaştıran Kızılay ekipleri, on binlerce çocuğa da bayramlık aldı. Yüz binlerce aileye gıda paketi ulaştıran Kızılay, ihtiyaç sahiplerine ise aylık 400 lira nakdi yardımda bulundu. Yurtdışında 84 bin 726 gıda kolisi dağıtan Kızılay, yarım milyonu aşkın insana Türkiye’nin yardım elini uzattı. Salgın ile mücadele kapsamında ise 29 ülkeye yardım malzemesi gönderen Kızılay, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların kapısına giderek, sıcak pide ve su ikramında bulundu. Her gün kapı kapı dolaşan Kızılay, toplam 2,2 milyon pide dağıttı.

Ümmeti sevindirdiler

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayı boyunca Türkiye’de 81 il ve dünyanın 39 ülkesine toplamda 14,8 milyon liralık yardımda bulundu. Toplam 111 bin yardım kartını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Diyanet Vakfı, 5 bin adet de bayramlık kartı hediye etti. 282 bin 500 kişinin faydalandığı yardımlar sayesinde yoksul ve muhtaçlar, bayram sevinci yaşadı. Yurtdışında yaşayan mazlumları da unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı, 39 ülkede 39 bin 92 gıda paketi, 46 bin iftar paketi, 10 bin 800 yetime bayramlık ulaştırdı. Ümmetin birleşmesine vesile olan Diyanet Vakfı’nın yurtdışı yardımlarından ise 249 bin 50 kişi faydalandı.

Milyonların duası alındı

“Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla faaliyetlerde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu süreçte de milyonlarca kişinin duasını aldı. İHH, Türkiye’de ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine 246 bin 857 kumanya paketi ulaştırdı, bu kumanyalardan 1 milyonu aşkın kişi faydalandı. Kurulan sofralarla 601 bin 940 kişiye iftar yemeği verildi. Hayırseverlerin fidye, fitre ve zekat bağışları, 137 bin 244 kişiye ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki 100 bin 396 yetim çocuğa da bayramlık elbise hediye edildi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ise, koronavirüs sürecinde ve Ramazan’da ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesinde yüz binlerce kişinin hayatına dokundu. Salgın sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan Hüdayi Vakfı, sağlık çalışanlarına İstanbul’daki yurtlarını tahsis etti, 112 acil çalışanlarına sıcak yemek dağıttı. Sadece İstanbul’da 23 bin 825 aileye erzak paketi ulaştıran Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, koornavirüs nedeniyle mağdur olan, işini kaybeden 2 bin 580 aileye nakdi destek verdi. 40 ülkede 28 bin 795 adet erzak paketi dağıtan vakıf, Suriye’ye 53 TIR’lık yardım malzemesi gönderdi. Çadır kampların bulunduğu bölgelerde 29 bin 350 kişilik iftar yemeği veren Hüdayi Vakfı, İdlib ve Azez’de 4 mescidi Ramazan’da ibadete açtı.

Gamze Özçelik iyilik ekiyor

Muhtaçların imdadına yaptığı yardımlar ile yetişen Cansuyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere 85 ülkede, Ramazan yardımlarını ulaştırdı. 348 bin 966 kumanya dağıtan Cansuyu, hem Ramazan’ın hem bayramın bereketini mazlum coğrafyalara taşıdı. Muhtaçlara, yetimlere ışık olan Cansuyu’nun dağıttığı kumanyalardan bir milyonu aşkın kişi faydalandı. Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği de Ramazan sofralarını boş bırakmadı. Sudan, Tanzanya, Filipinler, Gana, Somali, Yemen ve Suriye’de yaşayan mazlumları yalnız bırakmayan Dernek, hayırseverlerin destekleriyle yurtiçinde erzak ve hijyen paketi yardımında bulundu. Bağışçıların emanetleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürüldü. Virüs nedeniyle işsiz kalan, kirasını ve faturasını ödemekte zorlanan ailelere 600 bin lira ön bütçe ayıran Özçelik ve ekibi, koronavirüs nedeniyle zorluk yaşayan ailelerin yardıma koştu.

Gönül iftarları kuruldu

Sadakataşı Derneği, “Ramazan Gönülden Gönüle Temastır” çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yardım faaliyetinde bulundu. Ramazan yardımları kapsamında yaklaşık 21 bin aileye gıda kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendiren Sadakataşı, 15 bin kişinin evine sıcak iftarlık kumanya dağıttı. Bu yıl Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 59 ilinde gerçekleştiren dernek, 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan kumanyası dağıtımı teslim etti. İyilik hareketi kuruluşlarımızdan Deniz Feneri Derneği de, yaptığı yardımlarla hem mazlumları hem hayırseverleri mutlu etti. 20 farklı ülkede yardıma koşan Deniz Feneri, Ramazan öncesinde yurtiçi ve yurtdışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. 5000 yetim çocuk, Deniz Feneri’nin kendilerine ulaştırdığı 125 TL’lik bayram harçlığıyla mutlu oldu. Esed’in zulmü altında inleyen Suriye’de İdlib kırsalında 3 bin aileye gıda dağıtımı yapan Deniz Feneri, Filistin’de ise çocuklara bayramlık aldı.

Çocuklar bayramlığını giydi

Ramazan nedeniyle toplamda 6.5 milyonluk bütçe ayıran Yardımeli Derneği, sokak sokak dolaşarak hak sahiplerine hediyelerini, gıda paketlerini, ev eşyalarını ve nakdi yardımlarını ulaştırdı. Paylaşmanın gücünü yanlarında hissedemeyenlerin yanında yer alan Yardımeli, yurtiçinde 60 bin adet hediye kumanya kartı, 2 bin 200 adet kumanya paketi ve 1 milyon 800 bin TL nakit dağıtımında bulundu. Sınırları kaldıran Yardımeli, yurtdışında ise Filistin, Arakan, Suriye, Sudan, Somali, Moritanya, Pakistan, Yemen, Bosna, Arnavutluk ve Kosova’ya yardım elini uzattı. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için 2 milyon lira nakit dağıtımında bulunan Dernek, 1 milyon lira değerinde kumanya, iftar ve bayramlığı hak sahiplerine teslim etti. Beşir Derneği ise virüs salgını nedeni ile yardıma en çok ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Beşir Derneği, 200 bin kişiye iftar yardımı, 50 bin kişiye kumanya yardımı, 50 bin kişiye fitre ve zekat yardımı, 15 bin kişiye de bayramlık yardımı ulaştırdı. Ramazan ayı nedeniyle verilen zekat ve fitreleri Türkiye ve mazlum coğrafyalardaki yoksullara teslim eden Beşir Derneği, toplanan bayramlık bağışları ile binlerce yetim ve öksüze bayramlık hediye etti.