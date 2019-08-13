Merhamet elimiz 149 ülkeye ulaştı

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İnsani yardımlarla dünyaya örnek olan Türkiye, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla açlık, sefalet ya da doğal afetle boğuşan ve ülkelerindeki savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insana Kurban Bayramı’nda yardım ulaştırıldı. Kendilerine uzatılacak yardım elini bekleyen ihtiyaç sahipleri, Türk yardım kuruluşlarının hassasiyet içinde yürütülen çalışmalar sayesinde, bayram sevinci yaşadı. Hayırseverlerin bayramlık bağışlarını da teslim eden gönüllüler, yetimlerin bayrama mutlu girmesine vesile oldu. Mazlumların umudu olan Türkiye’ye ise dua yağdı.

İHH gönül coğrafyamıza dokundu

“İyilikte Payınız Olsun” sloganıyla Türkiye dahil dünyanın 90 ülkesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkan İHH, kurban çalışmaları için belirlenen ülkelerde kurban kesti. Endonezya’ya, Suriye’ye, Makedonya’dan, Yemen’e kadar mazlum coğrayalarda kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıran İHH, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerinin aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu. İHH ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında 2.5 milyonu aşkın muhtaca ulaştı.

Senegalli çocukların yüzleri güldü

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından Batı Afrika ülkesi Senegal’de Kurban Bayramı’nda Türk hayırseverlerin kurbanları vekalet yoluyla yaklaşık 3 bin aileye ulaştırıldı. Hayırseverlerin bağışladığı 910 hisse kurbanlık Senegal’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yaklaşık 3 bin aileye dağıtım yapıldı. Bu bayram Aziz Mahmud Hüdayi Vakfınca, hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlar, Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Uzakdoğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Filipinler ile kurbanımızı paylaştık

Sadakataşı Derneği ise Filipinler’deki Bangsamoro Özerk Bölgesi’nde kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 4 kıtada yoksul ve mazlumlara kurban eti ulaştırmak için 30 ülkede faaliyet yürüten Sadakataşı Derneği gönüllüleri, Türkiye’deki 140 bağışçıdan vekaleti alınan 20 büyükbaş kurbanı Barira ve Parang bölgelerinde İslami usullere uygun kestirdi. Kurbanlık etleri bölgede eşit şekilde pay eden dernek gönüllüleri, hisseleri poşetlere koyarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Türkiye’den 182 bağışçının vekaleti ile alınan 26 büyükbaş kurbanlık da yarın kesilecek. Toplamda 322 hisse ile 46 büyükbaş kurbanlık kesilirken, kurban etlerinden yaklaşık 3 bin 500 kişinin faydalanması bekleniyor.

Kudüslü kardeşlerimize kurban kestik

Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede 50 farklı bölgede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesen Cansuyu Derneği ekipleri, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

2019 Kurban Organizasyonu kapsamında Bangsamoro’nun Marawi kentinde 25 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtan Cansuyu, Somali ve Benin’de 65 bin kişiye kurban eti ulaştırdı.

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Kudüs’te kurban kesimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin 600 Kudüslü aileye kurban eti ulaştırmayı hedefleyen Mirasımız Derneği, hayat pahalılığının kol gezdiği Kudüs’te bir kurban hisse bedelini 2 bin 450 lira olarak belirlemişti. %86’sı yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren Kudüslülere bu bayram da Türkiye’den gidecek olan yardımlarla rahat nefes aldırmayı hedefliyor.

Diyanet Vakfı Afrika’da

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı” kapsamında, kurban etlerini Afrika ülkelerinden Kenya’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. TDV’nin 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimleri okundu, kurbanları kesildi. Kurban etlerini, Türk halkının selamlarıyla ihtiyaç sahiplerine ileten TDV gönüllüleri, çocuklara şeker dağıtarak onlarla oyunlar oynadı. Geçen yıl Kenya’da 5 bölgede 18 bin 500 hisse paylaştıran TDV, yaklaşık 35 bin hisse kurbanı kesimi yaptı.

TDV kurban organizasyonu kapsamında gönüllü olarak Hint Okyanusu’nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi Zanzibar’a gelen rap sanatçısı Resul Aydemir, çocuklara bayram hediyesinde bulundu. Aydemir, yaptığı açıklamada, “Gönülden gönüle bir yol var” düsturuyla TDV’nin organizasyonu çerçevesinde yola çıktıklarını belirtti.

Kimsesizlere “Fener” oldular

Yüzyılın iyilik hareketi Deniz Feneri Derneği de hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düştü. Bağışçıların vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara dağıtan Deniz Feneri, 2019 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Geçen yıl toplamda 11 bin hisse keserek mazlumların sofrasını şenlendiren Deniz Feneri, yardım kapsamında Suriye, Filistin, Somali, Kenya, Yemen, Bangladeş ve Arakan’ı ön planda tutuluyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2019 yurtdışı vacip kurban organizasyonunu 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirdi. 10 yılın verdiği güven, bilinirlilik ve titiz çalışmayla kurbanları hiçbir aracı kurum veya kuruluşla çalışmadan satın alan İDDEF; Gine, Tanzanya, Etiyopya, Gana ve Pakistan’da gibi ülkelerde yaşayan mazlumların yüzünü güldürdü. Pay edilen kurban emanetleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurbanı Togo’da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika’daki Togo’da kesildi.

TDV’den yapılan açıklamaya göre, “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 149 ülkede yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, Batı Afrika’daki Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi.

Agoe bölgesinde kesilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı.

TDV’den Eren Bülbül için kurban

Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül ve tüm şehitler adına da TDV kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirildi. TDV gönüllüsü ve oyuncu Reha Beyoğlu’nun, vekaletleri okumasının ardından kesilen kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Beyoğlu, yardım ulaştırdıkları ailelerin yüzündeki tebessüme şahitlik etmenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Buradaki Müslümanlar, Türk halkına yapmış oldukları yardımlardan ve kendilerini unutmamış olmalarından dolayı teşekkürlerini, selamlarını iletiyor” ifadelerini kullandı. TDV bu yıl yurtiçinde 72 il 278 kesim noktası, yurtdışında ise 149 ülke 443 bölgede vekalet yoluyla kurban kesim çalışması yürütülüyor.

Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor

Türkiye’nin yanı sıra kurban bereketini açlıkla mücadele eden, doğal ve beşeri afetlerden etkilenen Afrika ve Asya ülkelerine de taşıyan Türk Kızılay, Balkanlar ve Güney Amerika’da da kurban kesimlerini gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Bu yıl 51 ülkede kurban kesimi gerçekleştiren Kızılay, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da Kurban Bayramı vesilesiyle vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başladı. Bosna Hersek’te 200 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştiren Türk Kızılay, bu ülkede 10 bin aileye ulaşarak bayram sevinçlerine ortak oldu.

Muhacirler unutulmadı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Stari Grad Aşevi’nde 50 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, Karadağ’da ise 150 büyükbaş kurban kesti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun vekalet kurbanının Karadağ’da kesen Kızılay, bayram boyunca kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını bildirdi. Irak’ın Erbil kentinde de kurban kesimi gerçekleştiren Kızılay, Türkiye’deki hayırseverlerin vekalet verdiği 150 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi 10 bin 500 aileye dağıtmaya başladı. Kurban etlerini Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil’deki iç göçmen ve sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Türk Kızılay, Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle 150 adet büyükbaş hayvanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi. Yurtiçinde 70 bin hisse, yurtdışında 110 bin hisse için kesim yapan Kızılay’ın kurban kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor.