Mergiç Park Düzce’nin akciğeri olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi 150 bin metrekare alan üzerinde oluşturulacak yeni fidanlık içinde doğal yaşam alanı oluşturulacak. Alan Düzce’nin hem akciğeri hem de meyve ağaçlarından oluşan bir doğal bahçe haline getirecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüDüzce’nin doğasına uygun projeler için girişimlerine devam ediyor. Düzce’nin aileler, çocuklar ve gençler için yaşam alanları oluşturma çalışmaları Başkan Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile hareketlilik kazandı. Seçim öncesi kamuoyu ile paylaştığı projeleri içinde yer alan ve vatandaşların büyük ilgisini çeken Mergiç Park’ın detayları açıklandı.

2020 yılı ile birlikte borçlanmadan, hibe ödenekler sayesinde projelerini hayata geçirmeyi planlayan Başkan Özlü, proje kitabında yer alan Mergiç Park projesi ile mevcut fidanlık alanını şehir dışına taşıyacak. 150 bin metrekare alan üzerinde oluşturulacak yeni fidanlık içinde doğal yaşam alanı oluşturulacak. Düzce’nin hem akciğeri hem de meyve ağaçlarından oluşan bir doğal bahçe haline getirecek proje içinde vatandaşlar doğal yetişen meyveleri dalından toplama fırsatı bulacak. Ayrıca alan içinde oluşturulacak küçük hobi bahçeleri sayesinde dileyen vatandaşlar burada küçük ölçekli tarım yapma şansına kavuşacak. Geniş tarım arazileri ile çevrili Düzce’de şehir hayatı yaşayan aileler de çocuklarını doğal yaşam ve tarım ile tanıştıracak.