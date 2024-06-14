Merdivenlere insan gibi oturan köpek şaşırttı! Sahibi görünce hemen 4 ayak üstüne geri döndü
Köpek, merdivenlerde “insan gibi” oturdu. Sahibinin onu gördüğünü farkedince dört ayak üstüne geri döndü.
Bir poodle cinsi köpek, merdivenlerde "insan gibi" oturdu. Sahibinin onu gördüğünü fark edince hemen dört ayak üstüne geri döndü. Bu ilginç an, köpeğin sahibini hem şaşırttı hem de güldürdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı.
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