Merdivenden düşerek hayatını kaybetti Tekirdağ Malkara’da dengesini kaybederek merdivenden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ Malkara’da dengesini kaybederek merdivenden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Camiatik Mahallesi’ndeki evinden çıktığı sırada dengesini kaybeden elektrik ustası Halil Aygın (66), merdivenlerden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aygın, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda hayatını kaybeden Halil Aygın’ın cenazesi, Malkara Gazi Ömer Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Göztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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