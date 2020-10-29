Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?
Elektrik aboneliği nasıl iptal edilir? | Elektrik aboneliğini iptal ettirmek isteyenler bu işlemleri nerede nasıl yaptırmaları gerektiğini merak ediyor. Merdiven otomatiği aboneliği üzerinde bulunanlar ise bu işlemi nasıl iptal ettirebileceklerini araştırıyor. Peki, merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?
Apartmanların ortak kullanım alanları arasında merdiven, otomatik ve asansörler yer alıyor. Merdiven otomatiği aboneliği üzerinde bulunanlar bu aboneliği nasıl iptal ettirebileceklerini merak ediyor.
Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?
Merdiven otomatiği aboneliğini iptal ettirmek için en yakın elektrik görevli tedarik şirketi şubesine giderek işlem yaptırabilirsiniz. Pandemiyle birlikte elektrik aboneliği işlemleri e devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Bu işlemler için e devlete giriş yapıp aboneliğinizi iptal ettirebilirsiniz.
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