  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?
Aktüel

Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?

Elektrik aboneliği nasıl iptal edilir? | Elektrik aboneliğini iptal ettirmek isteyenler bu işlemleri nerede nasıl yaptırmaları gerektiğini merak ediyor. Merdiven otomatiği aboneliği üzerinde bulunanlar ise bu işlemi nasıl iptal ettirebileceklerini araştırıyor. Peki, merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:39:00 -
Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?

Apartmanların ortak kullanım alanları arasında merdiven, otomatik ve asansörler yer alıyor. Merdiven otomatiği aboneliği üzerinde bulunanlar bu aboneliği nasıl iptal ettirebileceklerini merak ediyor.

Merdiven otomatiği aboneliği nasıl iptal edilir?

Merdiven otomatiği aboneliğini iptal ettirmek için en yakın elektrik görevli tedarik şirketi şubesine giderek işlem yaptırabilirsiniz. Pandemiyle birlikte elektrik aboneliği işlemleri e devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Bu işlemler için e devlete giriş yapıp aboneliğinizi iptal ettirebilirsiniz.

E DEVLET ELEKTRİK ABONELİĞİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?
Merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?

Aktüel

Merdiven otomatiği aboneliği nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay