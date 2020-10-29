Merdiven otomatiği faturası gelen daireler tarafından ortak olarak ödenir. Apartman giderleri için toplanan aidatlarla faturalar ödenir. Genellikle inşaat firmaları otomatik, merdiven elektrik ve asansör elektriğinin bağlatma işlemlerini yapar. Bu işlemler daireler tarafından yapılacaksa vatandaşlar işlemler için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor.

Merdiven otomatiği aboneliği kaç para?

Merdiven otomatiği işlemlerini bina sakinleri adına yönetici yapabilir. Bu işlemler için elektrik sağlayıcı firmanın en yakın şubesine gidebilirsiniz. Ayrıca telefonla da bilgi alabilirsiniz. Pandemi sürecinde abonelikler e devlet üzerinden alınabiliyor. Kargo yoluyla aboneye belgeler ulaşıyor. Abone olacak kişide gelen evrakları imzalıyor. Ücretler şehirden şehire değişiyor. Bu sebeple elektrik sağlayıcı şirketi arayıp bilgi almanız doğru olacaktır.

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