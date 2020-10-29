Merdiven otomatiği kimin üzerine olur? Apartman merdiven otomatiği faturaları genellikle inşat firmaları tarafından apartman adına alınıyor. Ancak merdiven otomatiği ücreti bir kişi üzerindeyse bunun devralınması gerekiyor. Peki, merdiven otomatiği için hangi evrakları gerekiyor?

Merdiven otomatiği aboneliği başkasının üzerine

Elektrik başvuru işlemleri pandemi sebebiyle e-devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Ancak bu işlemi elektrik idaresine giderek de yapabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız şehirdeki elektrik görevli tedarik şirketini telefonla arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Ortak alan elektrik işlemleri için gerekli belgeler şöyle:

Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli başlık sayfası ile yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi,

Yönetim Kaşesi,

Yetkili Kişi veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,TC. Kimlik Numarası (Vekilin).

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