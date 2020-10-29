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Aktüel Merdiven otomatiği aboneliği başkasının üzerine
Aktüel

Merdiven otomatiği aboneliği başkasının üzerine

Apartman merdiven otomatiği kimin üzerine olmalı? | Apartmanlardaki ortak kullanım alanlarından biri de merdiven otomatiğidir. Apartman sakinleri üzerlerine düşen miktarı yöneticiye her ay öder. Şayet merdiven otomatiği bir dairenin üzerine kesiliyorsa; bunun apartmanın ortak alanına çevrilmesi gerekiyor. Peki, merdiven otomatiği işlemleri için hangi belgeler gerekiyor? | Merdiven otomatiği aboneliği üzerine alma | Merdiven otomatiği apartman adıma alma.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:11:00 -
Merdiven otomatiği aboneliği başkasının üzerine

Merdiven otomatiği kimin üzerine olur? Apartman merdiven otomatiği faturaları genellikle inşat firmaları tarafından apartman adına alınıyor. Ancak merdiven otomatiği ücreti bir kişi üzerindeyse bunun devralınması gerekiyor. Peki, merdiven otomatiği için hangi evrakları gerekiyor?

Merdiven otomatiği aboneliği başkasının üzerine

Elektrik başvuru işlemleri pandemi sebebiyle e-devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Ancak bu işlemi elektrik idaresine giderek de yapabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız şehirdeki elektrik görevli tedarik şirketini telefonla arayarak da bilgi alabilirsiniz.

Ortak alan elektrik işlemleri için gerekli belgeler şöyle:

Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli başlık sayfası ile yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi,

Yönetim Kaşesi,

Yetkili Kişi veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,TC. Kimlik Numarası (Vekilin).

E DEVLET ELEKTRİK BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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