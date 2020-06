Merdiven altı doldurulan yangın tüplerine dikkat

Türkiye’nin en kapsamlı İş Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin, piyasada satılan birçok yangın söndürme tüpünün içinde söndürme özelliği bulunmayan mermer tozu bulunduğunu belirterek, vatandaşların TSE belgesi olan firmalardan işlem yapması gerektiğini söyledi.

İŞGEM Genel Müdürü ve 4. seviye yangın eğitmeni Mehmet Narin, insan hayatı için birinci derecede öneme sahip olan yangın söndürme tüplerine ilişkin vatandaşları hem uyardı hem de bilgilendirdi. Yangın söndürme tüplerinin hayati önem taşıdığını ve ev, iş yeri ile hayatın bulunduğu her alanda olması gerektiğinin altını çizen Narin, yangın söndürme tüplerinin içerisine mermer tozu ile dolum yapan fırsatçılara karşın vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmasını istedi. Havaların ısınmasıyla beraber tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklı yangınların çıktığını aktaran Narin, "Havaların ısınması ile birlikte ülkemizde gerek sıcaklara bağlı olarak gerekse de tedbirsizlikten kaynaklı orman, ev ve araç yangınları ile karşı karşıya kalıyoruz. Burada doğru yangın tüpü kullanımı ve zehir saçmayan, çevre ile doğaya zarar vermeyen yangın tüplerini kullanmamız lazım" dedi.

"Yangın tüpü dolumu yapan firmanın hizmet yeterlilik belgesi olması gerekiyor"

Yangın söndürme tüplerini üreten bazı firmaların merdiven altı firma olduğunu aktaran Narin, "Bazı fırsatçılar merdiven altı çalışıyorlar, vatandaşları aldattıklarına tanık oluyoruz. Burada özellikle yangın tüpü alırken TSE belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca çok ucuz fiyatlara yangın tüpü dolumu adı altında aslında tüpler maalesef birçok yerde ve kamu kurumlarında tüpler hiç değiştirmeden sadece dolum tarihi değiştirilerek boş haliyle ve niteliksiz olarak herhangi bir bakım yapılmadan kurumlara verildiğini gözlemliyoruz. Bu yangınlarda çok açık biçimde karşımıza çıkıyor. Yangın tüpleri doğru konumlandırılmazsa patlayabilir" diye konuştu.

"Yangın tüplerinin içerisine mermer tozu bırakılıyor"

Vatandaşları yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve dolumu ile ilgilide bilgilendiren Narin, "Son zamanlarda bazı merdiven altı firmalar yangın söndürme tüpünün içinde mono amonyum fosfatlı toz doldurma yerine tüplerinin dolumun da mermer tozu gibi hiç bilinmeyen ve yangını söndürücü etkisi olmayan tozlar kullanmaktadırlar. Tabi bu ucuz maliyet olduğu için vatandaşlarımız ucuz dolumu tercih edebiliyor. Bu da ani bir yangında yangını söndürmeye yaramayacağı gibi can ve mal kaybına sebep oluyor. Ülkemizde her ne kadar 500’ün üzerinde belgeli firma varsa da bunlardan sadece 10 veya 15 tanesine güven duyuluyor. Vatandaşlarımızın güvendikleri firmalardan yangın söndürme tüpü almalarını ve her 6 ayda bir bakımlarını yapmaları konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

Narin, yangın tüpü üzerinde bulunan amblem ve işaretlerine yangın tüpü alırken mutlak dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.