'Merdi Kıptı şecaat arz ederken sirkatin söylermiş!..'

Kıptinin merdi kendini överken hırsızlığını söylermiş!

Şebekliği sanat zanneden, kibri erdem zanneden, sanatçı kılıklı zevat, durur durur kanaat önderi, allame edası ile bir şeyler yumurtlar her zamanki gibi. Daha doğrusu camızın göle yaptığını yapar.

Sen bu yüzde 51’i cahil gördüğün bu halkın tırnağına kurban ol. Neymiş, beyimiz sekülermiş, laikmiş, Kemalist’miş, pozitivistmiş. Ne mutlu bana imiş miş. Türk milletinin seviyesi ilkokul seviyesi imiş. Türk milletinin vereceği karardan ödü patlıyormuş beyimizin. Hani mutlu idin ne oldu?

Senin Akpınar’ına lağım karışmış, lağım beyim. Sizin zihniyetin en büyük özelliği ne biliyor musun?

Söyleyeyim, eblehlik. Ebleh olmaya devam ettiğiniz müddetçe de bu millet hep ödünüzü patlatacak. Bunu kafanızın bir kenarına yazın. Aklınızın demedim dikkat et. Cahil olmak, ebleh olmaktan yeğdir. Çünkü cehalet akıllı olmaya engel değildir. Her İnsanın, muhakeme, feraset, basiret, tefekkür yeteneği vardır. İyiyi, kötüyü, doğruyu yanlışı tefrik edecek donanımdadır. Ne kadar cahil olursa olsun farketmez. Bu millet sizin ne halt olduğunuzu çok iyi biliyor.

Bilgi, insanı akıllı, zeki yapmaz. Bilgili yapar. Hatta şeytan yapar, haset yapar. Ben, ondan üstünüm der. Bilgi ile yeni bilgiler üretmez, erdeme ulaşmaz isen bu seferde kitap yüklü eşek konumuna düşersin beyim eşşek. Sanatçı üretendir aynı zamanda sen ne ürettin şimdiye kadar, şebeklikten başka? Sanat için, ilim için, halk için, ne eser koydun ortaya? Sen de refikin Zeki gibi, Levent gibi unutulup gideceksiniz. Darbükatör Bayramda. Ha, keşke cahil gördüğün bir köylüyü, bir ameleyi, bir ırgatı, bir çobanı yakından gözlesen de ondaki pratik zekaya şaşıp kalsan.

Sen halk adına, halk için Kemalist ideolojiyi dayatan bir jakobensin. Sizin istediğiniz gibi düşünülecek, sizin istediğiniz şekilde çağdaş şekilde giyilip, açılıp saçılınacak. Fötr giyilecek. Giymeyen idam edilecek. Benim oyumla çobanın oyu bir mi diyen, halkı bidon kafa, koyun, makarnacı gören zavallı zihniyetin son temsilcilerisiniz sizler.

Siz ebleh olmasanız zaten bunları konuşmazsınız.

Siz ebleh olmasanız milleti küçük görmezsiniz.

Siz ebleh olmazsanız laiklik kavramını iyi kavrarsınız seküler beyim.

Siz ebleh olmasanız kurulduğu günden bu yana temsil ettiğiniz baskıcı, dayatmacı, zalim, Kemalist zihniyetin partisi olarak bu milletin kılığı, kıyafeti, dini ile uğraşmazdınız.

Siz ebleh olmasanız bu milletin nabzını tutar, geleneğine, göreneğine, değerlerine saygı gösterir iktidara gelirdiniz.

Lakin, siz bunu bile daha idrak etmekten acizsiniz. Çünkü eblehsiniz, ebleh.

Atalarımız boşuna dememiş. Aptal dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun diye. Çünkü dostun aptal ise başın beladan kurtulmaz. Allah, bu milleti sizin gibi kendini akıllı gören eblehlerin iktidarından korusun bu milleti. Çünkü bu devletin, milletin burnunu pislikten çıkarmazsınız. Taş üstüne taş koymazsınız, milletle uğraşmaktan. Heykeli kastetmedim, elbette bunda çok mahirsiniz.

İşte bu sebeple bu millet, feraseti, basireti ve aklı ile en uygun kişiyi devletin başına getirecektir.

Hasılı bir daha ödünüzü patlatacak bu millet, bir daha. Bekleyin az kaldı.