Merdan Yanardağ'ın sosyal medya hesabında ahlaksız paylaşımlar

CHP'nin kanalı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Twitter hesabından onlarca ahlaksız içerik yayınlandı. Takipçileri paylaşımları gördüğünde şoke oldu.

Yanardağ'ın hesabından yapılan paylaşımlar büyük çekti. Tepkiler sonrası açıklamalarda bulunan Yanardağ, "Hesabım ele geçirilmiş, yeniden geri aldık.. Porno videolar girilmiş.. Bütün izleyicilere ve dostlarımıza duyurulur.. Videoları temizlemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu hesabıma virüs içerikli bir saldırı oldu.. Hiç haberim yoktu, dostalarımız uyardı, sağ olsunlar. Bu alçakça saldırılar ve itibar suikastları bizi yolumuzdan döndüremez. Bu saldırının kaynağını tespit ettik.. Bedelini ödeceyecek." diyerek kendini savundu.