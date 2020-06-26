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Gündem

Merdan Yanardağ'dan 2. Abdülhamid Han'a iftira

Sözde gazeteci Dr. Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid Han'a iftirada sınır tanımadı. 2. Abdülhamid Han'ı katliam yapmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 01:09:00 - 2020-06-26 01:10:00

CHP'li belediyelerin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid Han'a alçakça saldırmıştı.

Yanardağ sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada iftiralarını sürdürdü.

Ulu Hakan Abdülhamid'i katliam yapmakla suçladı

Sözde gazeteci Yanardağ, "Abdülhamit, aydınlara ve halka zulmeden, tabası olan haklara yönelik katliamlar düzenleyen, Namık Kemalleri, M. Kemalleri, Mithat Paşaları zindanlara atan, süren, öldürten; Filistin'i siyonistlere satan işbirlikçi despot sultandır. Cumhuriyeti kuranlar Abdulhamit'e karşıdır." dedi.

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