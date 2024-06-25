Merdan Yanardağ ve Emre Kongar Yeni Akit'e kin kustular

14 ilahiyatçının tepki çeken bildirisine ilişkin bir haber yayımlayan Yeni Akit gazetesi büyük ses getirdi. Öyle ki Kemalist Merdan Yanardağ, Yeni Akit'in manşetini canlı yayında paylaştı.

Yeni Akit'in alanında uzman din adamlarına dayandırdığı haberi Yanardağ'ı rahatsız etti. Yanardağ, Yeni Akit'i hedef göstermekten çekinmedi.

Yanardağ'ın açıklamaları şöyle:

Yeni Akit şeriat tanımlıyor. İslam'a uygun hukuki uygulamalar diyor. Emevi hukuku bu. İslam'ın altın çağı dediğimiz dönem 8. ve 11. yüzyıl arasında yaşandı. Abbasilerle, Endülüs'ün şeriat anlayışı aynı değildir. Şeriat Orta Çağ'daki İslam toplumlarının benimsediği bir şeydir. Modern devirde ihtiyaçlara cevap veremez. Dönemin Arap kültürünü içerir. İslam'ı temsil etmenin tekeli sizde mi Türkler başka bir İslam anlayışına sahiptir. Gidin Azerbaycan'a görürsünüz. İmam-ı Azam Ebu Hanefi İslam düşmanı mı? 3 kişiden görüş alıp "Kamalist ilahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor" diyerek doğrudan doğruya hedef gösteren bir şeydir bu. ne yapacaksınız ölüm fetvası mı çıkaracaksınız? 14 ilahiyatçının bildirisi Türkiye'deki Müslümanların İslam anlayışını temsil ediyor. Paniklerinin nedeni budur.

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