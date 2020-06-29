Merdan Yanardağ Osmanlı'ya saldırmaya devam ediyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı 2. Abdulhamit Han'a çirkin iftiralarda bulunan Sözde gazeteci TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, nefret kusmaya devam ediyor.

Osmanlı düşmanı Yanardağ'ın açıklamaları şöyle:

Televizyonda Abdülhamit hakkında söylediklerimi tartıştılar. Kimse görüşlerime açıkça itiraz edemedi. Üslup sorununa takıldılar, o kadar. Sorun yok.. Peki, "aşağılık" sözcüğünü çıkardık diyelim, despot hükümdar gerçeği ve hakkında söylediklerim orada duruyor. Gıyabımda yapılan programa katılan anketçi Adil Gür'ün Mithat Paşa'yı boğduran, Namık Kemal'leri zindanlarda süründüren Abdülhamit'e hayran olduğunu öğrendik. Cumhuriyet ile mesafesini ve bir despot ile M. Kemal ile eşitleyen bilgisizlikle malül yaklaşımını duyduk. Abdülhamit, Anayasayı ilan edip Meclis-i Mebusan'ı kuracağı sözünü verip tahta geçen, sonra Meclisi kapatıp anayasayı askıya alarak, bir baskı ve terör rejimi (istibdat) kuran hükümdardır. Meşrutiyete geçişi 33 yıl geciktirmesi, imparatorluğu yüz kızartıcı bir çöküşe götürdü.