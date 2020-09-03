Merdan Yanardağ için ağlama vakti! Tele 1’in fişi çekildi

Sürekli programlarına İslam ve devlet düşmanlarını çıkarark ifade özgürlüğü altına sığınan ve Müslüman Türk halkına yönelik her türlü hakaretleri yapan ve yapılmasına izin veren kokuşmuş zihniyete sahip TELE 1 kanalı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 5 günlüğüne yayın durdurma cezası aldı.

30 Nisan tarihinde ana haber bülteninde ve 24 Mayıs tarihinde ekrana gelen, ‘Karanlıktan Aydınlığa’ isimli programda Diyanet İşlerine bakanlığına yaptığı hakaret dolu içerikler RTÜK tarafından raporlanmıştı.

Programa konuk olarak katılan Cemil Kılıç’ın, “Bugün Türkiye’de öyle anlaşılıyor ki öyle bir rejim kurulmaya yani teokratik bir rejim kurulmaya çalışılıyor Türkiye’de kurulmak istenen teokratik halife sultan rejimi Ben Diyanet’i Müslüman dairesi içinde görmüyorum mesela. Belki aynı şekilde Cumhurbaşkanının inanç dünyasını da İslam’ın içerisinde görmüyorum Muaviye gibi bir sultan mı olmaya çalışıyor mesela Cumhurbaşkanı?” bu sözleri halkı kin ve nefrete sürüklemek ve insanları ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirildi.

Yayında toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadelerin kullanılması 6112 sayılı Kanunun 8/1/b maddesindeki yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edildi.

Mart ayında da 5 gün yayın durdurma cezası alan kanal kin ve nefretinden taviz vermeyerek halkı aşağılamaya devam etti.

Bütün bu oluşturulan raporlar ışığında RTÜK TELE 1 kanalına 5 gün yayın durdurma cezası verdi.