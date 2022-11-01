Merdan Yanardağ haddini fazlası ile aştı! "AK Partili milletvekilleri kravatlı Taliban'dır"

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Merdan Yanardağ ile Emre Kongar, Tele 1 canlı yayınında AK Partili milletvekillerini çirkin ifadelerle hedef aldı.

Yayında kendince bir din tarifi yapan Yanardağ, Müslümanların hem arada Cuma namazına gidebileceğini hem bazen evde vakit namazı kılabileceğini hem de arkadaşları ile buluşup içki içebileceğini söyledi. Yanardağ, "Bu Türkiye'de genel kabul görmüş ortalama Müslüman tipidir." dedi.

Merdan Yanardağ ardından AK Parti iktidarını hedef aldı.

Kendince yaptığı "ortalama Müslüman tipi" değerlendirmesinin AK Parti tarafından kabul görmediğini öne süren Yanardağ, "AK Parti'deki birçok milletvekili kravatlı Taliban'dır" dedi.