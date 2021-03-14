  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Merdan Yanardağ Amerikan şirketinin fıkra gibi anketiyle coştu
Gündem

Merdan Yanardağ Amerikan şirketinin fıkra gibi anketiyle coştu

İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray'ın ABD'li bir araştırma şirketine dayandırarak açıkladığı seçim anketi muhalif kesimi adeta coşturdu. Sözde emperyalist, ABD karşıtı Merdan Yanardağ ise söz konusu anketi referans göstererek gaza geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:25:00 -
Merdan Yanardağ Amerikan şirketinin fıkra gibi anketiyle coştu

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Twitter’dan yaptığı paylaşımda adını vermediği uluslararası bir kuruluşun anket yaptığını öne sürdü.

Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre.. AK Parti yüzde 17-20 MHP yüzde 4-6 Diğerlerine gelince.. Sadece İyi Parti geliyor demekle yetinelim" ifadelerine yer verdi.

Tele1'de sabahtan akşama kadar akılalmaz muhalefet çizgisiyle capslere konu olan ve her seferinde sosyal medyada alaya alınan sözde emperyalist, Amerikan karşıtı Merdan Yanardağ ise Aytun Çıray'ın fıkra gibi seçim anketi verilerini alıntılayarak "Neden olmasım.. Benim için sürpriz olmaz. Bir Amerikan araştırma şirketinin yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket.. İyi Partili Aytun Çıray açıkladı. Burada belki tek sorun MHP oylarının beklenenden daha düşük çıkmasıdır. Geri kalan sonuçların tümü olasılık dahilindedir. Dikkat "olasılık" dedim, "mutlak" demedim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Merdo

Çok bile vermişler akp + mhp’ye
  • Yanıtla

İslam

........
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..
Canlı yayında Ege tartışması! ‘Siz 2002’ye kadar neredeydiniz’
Gündem

Canlı yayında Ege tartışması! ‘Siz 2002’ye kadar neredeydiniz’

Eski asker ve 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Gazeteci Melik Yiğitel arasında canlı yayında Ege adaları tartışması y..
Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?

Senaryosundaki ilginç olaylarla dikkat çeken ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde, karakterlerdeki rahatsızlığın 'cin mus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay