Merdan Yanardağ aldığı paranın hakkını veriyor! İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı!

Muhalefetin aday karmaşası devam ederken, TELE1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını savundu.

CHP'nin yayın organı Tele1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Yanardağ, "Bir parti disiplini gereği, Genel Başkan'a tarihsel borç gereği, hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Bey'in aday olmadıklarını, bir dönem daha belediye başkanlığına aday olduklarını ilan etmeleri gerek. Şu anket rezaletine bir an önce son vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.