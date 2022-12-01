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Gündem Merdan Yanardağ aldığı paranın hakkını veriyor! İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı!
Gündem

Merdan Yanardağ aldığı paranın hakkını veriyor! İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı!

CHP tarafından fonlanan TELE1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a resmen kenara çekilin çağrısı yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 01:45:00 - 2022-12-01 01:49:38

Muhalefetin aday karmaşası devam ederken, TELE1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını savundu.

CHP'nin yayın organı Tele1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yaptı. Yanardağ, "Bir parti disiplini gereği, Genel Başkan'a tarihsel borç gereği, hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Bey'in aday olmadıklarını, bir dönem daha belediye başkanlığına aday olduklarını ilan etmeleri gerek. Şu anket rezaletine bir an önce son vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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