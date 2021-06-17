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Gündem Merdan Yanardağ ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Merdan Yanardağ ağzındaki baklayı çıkardı

CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıyı evirip çevirip erken seçime bağladı. Erken seçimi engellemek amacıyla bu saldırının gerçekleştirildiğini iddia eden Yanardağ, akla ziyan sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:27:00 -
Merdan Yanardağ ağzındaki baklayı çıkardı

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saat 11.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda parti görevlisi Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durumu fırsat bilen CHP yandaşları ise yeniden "erken seçim" konusunu dillendirmeye başladı. TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, HDP binasına düzenlenen saldırı üzerinden erken seçim çığırtkanlığı yaptı.

Algı operasyonuna girişen Yanardağ, yapılan saldırıyı "kaotik bir süreci başlatmanın adımı" olarak nitelendirdi.

Erken seçimi engellemek amacıyla bu saldırının gerçekleştirildiğini ileri süren Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Provokasyonlara başladılar.. Bu alçakça saldırı, seçimleri ertelemeye kadar gidecek ve seçmeni yeniden yönlendirme (manipülasyon) amaçlı kaotik bir süreci başlatmanın adımı olabilir."

 

 

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Yorumlar

Millet

sanki seçim ilan edildi de ertelenmeye çalışılıyor. Avucunu yalarsın 
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BK

buda seçim kışkırtkanlığı yapıyor sanki siyasetçi sanırsın seçim haziran 2023 de
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