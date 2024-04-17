Mercedes ve Togg kazası sosyal medyaya damga vurdu

Togg bir süre boyunca teknik yapısı ve güvenlik standartları üzerinden eleştiriler almıştı. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili T10X ise geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası yaşadı. Trabzon’da yaşanan trafik kazasında Togg ve Mercedes çarpıştı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Togg T10X ve Mercedes’in kazaya karıştığı tespit edildi. Kaza sonrasında ise Togg, gösterdiği dayanıklılıkla dikkat çekti. Yoğun trafikte meydana gelen kazada Mercedes’in ön bölümü büyük hasar alırken, Togg’da büyük bir hasar olmadığı tespit edildi.

Bu kaza aslında Togg’un mühendislik başarısını ve dayanıklılığını gözler önüne sermiş oldu. Ancak Mercedes’in, yerli aracın arka bölümüne çarptığını göz ardı etmemek gerekiyor. Otomobillerin arka tamponlarının çok daha sağlam olduğunu biliyoruz.

Öte yandan kazada yaralanan olmadı. Her iki araç da kısa sürede yoldan çekilerek trafiğin akışı sağlandığını belirtelim.

Togg, akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefliyor. V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketi sunuyor.

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Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar yer alıyor.