Mercedes-Benz'in kârı ve satışı düştü: Harekete geçildi ama ilgili şok gerçek karşısında Almanlar şokta! Kötü bir haber geldi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in karı, üçüncü çeyrekte, teslimat sorunları ve sertleşen rekabet dolayısıyla durgun seyreden piyasa koşulları nedeniyle azaldı. Öte yandan Mercedes GLE 53 Hybrid: Lüks SUV segmentinde yeni bir dev: Mercedes, GLE serisine yeni ve güçlü bir model daha ekledi. AMG 53 Hybrid adlı bu model, plug-in hibrit bir motorla donatıldı ve hem performans hem de verimlilik sunarken gelen kötü haber karşısında Almanlar şoka girdi! Yeni ve güçlü versiyon, elektronik olarak sınırlanmış durumdayken 250 km/s hıza kadar ulaşabiliyor. Mercedes, yakıt tüketmeden, sadece elektrik motoruyla 140 km/s hıza çıkabileceğinizi belirtiyor.

Mercedes-Benz, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 4,9 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde satışlar ise yüzde 1,4 azalarak 37,2 milyar avroya geriledi.

E-Serisi'ndeki model değişiklikleri ve döviz kuru da Mercedes'in bilançosunu etkiledi. Artan faiz oranları ve kredi riskleri hareketlilik (mobilite) finansmanı bölümündeki kârın üçte birden fazla düşmesine neden oldu.

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Alman üreticinin araç teslimatları, üçüncü çeyrekte geçen yıl aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 düşerek 510 bin 564 adede geriledi. İhracat için yapılan yeni hamlelerin ardından iç piyasada ve dış piyasada satış fiyatlarında artış beklentisi doğdu. Yanlız araba fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler karşısında Almanlar şoka girmiş durumda.

Teslimatlar yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyon 529 bin 800 adede yükseldi.

Şirket, otomobil satışlarında bu yıl kâr marjının (kârın ciroya oranı) yüzde 12 ila 14 bandında olmasını beklediğini bildirdi.

Çalışmalarına devam eden Alman devi şirket Mercedes, GLE serisine yeni ve güçlü bir model daha ekledi. AMG 53 Hybrid adlı bu model, plug-in hibrit bir motorla donatıldı ve hem performans hem de verimlilik sunmayı hedefliyor! Yeni ve güçlü versiyon, elektronik olarak sınırlanmış durumdayken 250 km/s hıza kadar ulaşabiliyor. Mercedes, yakıt tüketmeden, sadece elektrik motoruyla 140 km/s hıza çıkabileceğinizi belirtiyor.

Öte yandan Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’daki çalışanları ve aileleri Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen ‘Aile Günü’nde bir araya geldi.

Mercedes-Benz Türk, 14 Haziran 2015 Pazar günü Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirilen ‘Aile Günü’nde, çalışanları ve ailelerini bir araya getirdi. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte, aileleriyle keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan Mercedes-Benz Türk çalışanları, her yaş grubuna hitap eden aktivitelerle de gönüllerince eğlendiler. Mercedes-Benz Türk ‘Aile Günü’ne katılan çalışanlar, parça üretiminden karoseriye, montajdan boyahaneye, finiş ve koltukhaneden ofislere kadar tüm çalışma alanlarını ailelerine gösterme fırsatı buldular.

Kurulan 3 dev sahnede yönetimin açılış konuşmalarının yanı sıra çeşitli müzik gruplarının birbirinden etkileyici gösterileri ve şovları ile renklenen ve büyük coşkuyla tüm gün devam eden etkinlik, Mustafa Ceceli konseri ile sona erdi.

Mercedes-Benz Türk çalışanları ayrıca, Aile Günü’ne özel hazırlanan ‘zaman tüneli’nden geçerek Mercedes-Benz Türk’ün 1967 yılındaki kuruluşundan bugüne kadarki faaliyetleri ile Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 20 yıllık geçmişinin önemli kilometre taşlarından oluşan tarihçesini aileleri ile paylaştılar. Hep birlikte, şirketin Türkiye’de ürettiği otobüsler ve kamyonlar ile satışını yaptığı otomobil ve hafif ticari araçları yakından incelediler.

Çocuklarını yüz boyama, dev şişme oyun parkı, meslek tanıtımları, otobüs üzerinde ‘Kalite Kontrol Test Uygulamaları, Milli Takım Sponsorluk Aktiviteleri, MobileKids Trafik Ateşböceği’ gibi faaliyetlerle eğlendiren Mercedes-Benz Türk çalışanları, kendileri de büyükler için kurulan oyun alanındaki etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirdiler. Yapılan çekilişlerde yaklaşık 30 şanslı çalışan sürpriz hediyelerin sahibi oldu. Kaynak: Mercedes-Benz Türk Çalışanları ‘Aile Günü’nde Buluştu .