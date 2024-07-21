Mercedes-Benz EQC modelinin üretimi durduruldu

Mercedes-Benz, ilk tam elektrikli SUV olan EQC modelini, yurt dışında üretimden kaldırıldı. Bu araç, elektrikli otomobil dünyasında Mercedes’in ilk büyük hamlesiydi, ancak bazı zorluklar ve rekabet nedeniyle üretimi durduruldu. İşte detaylar…

Mercedes-Benz EQC modeli artık yurt dışında üretilmeyecek

Mercedes-Benz EQC, ilk olarak 2016 yılında Concept EQ adıyla tanıtıldı ve 2019’da üretime geçti. Bu elektrikli araç, Mercedes’in ana akım elektrikli otomobil pazarındaki ilk denemesiydi ve markanın ilk tam elektrikli SUV modeliydi. Ancak, EQC aceleyle hazırlandığı için, tamamen elektrikli bir araç platformu yerine, yakıtlı GLC modeline dayandırıldı. Bu da bazı kritik noktalarda tavizler verilmesine yol açtı.

EQC, 255 mil (yaklaşık 410 kilometre) menzile sahipti, iç mekanı biraz dardı ve yaklaşık iki buçuk ton ağırlığındaydı. Bu özellikler, piyasaya yeni rakipler çıktıkça EQC’nin rekabet gücünü kaybetmesine neden oldu. 2019’da piyasaya sürüldüğünde, EQC’nin ana rakipleri Audi e-tron (şimdi Q8 e-tron olarak biliniyor), Jaguar I-Pace (yakında üretimi durdurulacak) ve Tesla Model X idi.

Ancak, şimdi Mercedes-Benz, tamamen yeni MMA platformunu kullanarak yeni nesil bir EQC geliştiriyor. Bu yeni model, daha büyük bataryalar, daha akıllı elektrik sistemleri ve daha uzun menzil sunacak. Ancak, Mercedes’in “EQ” isimlendirme stratejisini değiştirmeyi planladığı için bu yeni modelin resmi adı henüz belli değil.

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