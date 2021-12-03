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Kadın - Aile Mercanköşk nedir? faydaları ve zararları nelerdir?
Kadın - Aile

Mercanköşk nedir? faydaları ve zararları nelerdir?

Keklikotu veya güveyotu olarak da bilinen mercanköşk, vitamin ve mineraller bakımında oldukça zengin olan bir bitkidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:35:00 - 2021-12-03 17:42:20
Mercanköşk nedir? faydaları ve zararları nelerdir?

Mercanköşk, adeta bir sağlık deposudur. Kış çaylarının olmazsa olmazıdır.

Mercanköşk Faydaları Nelerdir?

İçeriği sayesinde mikroplarla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim problemi yaşıyorsanız, mercanköşk çayı kısa sürede daha iyi bir sindirim sistemi için size yardım edecektir

Mide ve bağırsaklarınız için dinlendirici ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir

Sık sık mide bulantısı şikayetiniz varsa, mercanköşk nane limon ile buluşup midenize iyi gelecektir.

Bağırsak enfeksiyonu yaşadığınızda size yardımcı olur

Tüketildiği durumda kanser riskini ortadan kaldırıyor

Böcek ve arı sokma durumlarında, tahriş yerine uygulanır ve ağrı hafifletilir

Kas ağrılarınızı hafifleten özelliği sayesinde mercanköşkü tüketmeniz size iyi gelecektir

Anne sütünü arttır

Sindirim ve solunum sistemini düzenler

Kalp hastalıklarının Önüne geçer

Mercanköşkün Zararları Nelerdir?

En iyi dediğiniz gıdalar bile yanlış kullanımda sağlığınız için tehlike arz edebilir. Herkes bu kalıp yargıyı bilir. Bu sebeple, kulaktan dolma bilgilerle değil de araştırmalara ve doktor tavsiyelerine uyarak beslenmenizi kontrol etmeniz, sizler için daha iyi sonuçlar verecektir. Mercanköşkü nasıl zararlı hale gelir diye düşündüğünüzde aslında çok da uzaklara gitmeyeceksiniz.

Aşırı tükettiğiniz ne varsa bilirsiniz ki midenizi yoracaktır. İşte mercanköşkü de böyledir. Çok fazla tükettiğiniz durumlarda ishal ve mide bulantısı şeklinde sağlığınıza zarar verebilir. Tavsiye edilen tüketim miktarı orta boy fincan olmak üzere, 2 fincandır.

Kronik olarak bir rahatsızlığınız varsa,ilaç kullanmaya devam ediyorsanız mutlaka doktorunuzdan mercanköşk çayı tüketimi için bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Gebelik gibi hassas ve ciddi dönemlerinizde, çayı içmek istediğinizde bir doktordan bilgi almanız daha sağlıklı sonuçlar için iyi bir tercih olacaktır.

 

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