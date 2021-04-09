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Dünya Mercan'dan Pfizer'ın CEO'su Bourla ile önemli görüşme
Dünya

Mercan'dan Pfizer'ın CEO'su Bourla ile önemli görüşme

New York'ta ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi Dr. Albert Bourla ile Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan, bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 04:32:00 - 2021-04-09 04:36:00
Mercan'dan Pfizer'ın CEO'su Bourla ile önemli görüşme

Kısa bir süre önce görevine başlayan ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın ABD ilaç şirketi Pfızer'in Başkanı ve Üst Yöneticisi Dr. Albert Bourla ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda gerçekleşen görüşmede Pfizer'ın Alman ilaç firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile Pfizer'ın Türkiye'deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dahil birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

 

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