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Dünya Merapi Yanardağı için alarm
Dünya

Merapi Yanardağı için alarm

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı için alarm seviyesini artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:14:00 -
Merapi Yanardağı için alarm

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda tırmanış ve turistik gezinin yanı sıra çevresindeki madencilik faaliyetlerinin geçici süreyle askıya alındığını bildirdi.

Son dönemde yanardağda artan hareketliliğin büyük bir patlamayı tetikleyebileceği bilgisini paylaşan yetkililer de yanardağın kraterinin 5 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda ikazda bulundu.

347 kişi hayatını kaybetmişti

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi yaşamını yitirmişti.

Alarm sistemi 4 aşamadan oluşuyor

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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