Merapi Yanardağı için alarm
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı için alarm seviyesini artırdı.
Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda tırmanış ve turistik gezinin yanı sıra çevresindeki madencilik faaliyetlerinin geçici süreyle askıya alındığını bildirdi.
Son dönemde yanardağda artan hareketliliğin büyük bir patlamayı tetikleyebileceği bilgisini paylaşan yetkililer de yanardağın kraterinin 5 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda ikazda bulundu.
347 kişi hayatını kaybetmişti
Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi yaşamını yitirmişti.
Alarm sistemi 4 aşamadan oluşuyor
Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.