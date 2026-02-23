  • İSTANBUL
BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım
AA Giriş Tarihi:

BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin işgalindeki Aynularab bölgesine 27 tırdan oluşan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdi.

#1
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Gönderilen yardım tırlarında gıda, yatak gibi malzemelerin yanı sıra hastane ve su istasyonu için yakıt da yer alıyor.

#2
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

OCHA'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, bölgeye 27 tırdan oluşan bir insani yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

#3
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Açıklamada, "Araçlarda, tıbbi ve sağlık malzemeleri, temel gıda ürünleri, gıda dışı insani yardım malzemeleri ile yakıt yer alıyor.

#4
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Yardım sevkiyatı, bölgedeki artan insani ihtiyaçlara destek sağlamak için gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından tıbbi malzemeler ve yakıtın kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

#6
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Açıklamada, gönderilen yakıtın hastaneler, su istasyonları ve diğer temel hizmetlerin devamlılığı için kullanılacağı kaydedildi.

#7
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

Açıklamada, söz konusu yardım konvoyunun Birleşmiş Milletler koordinasyonunda, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle organize edilen üçüncü sevkiyat olduğu aktarıldı.

#8
Foto - BM'den Aynularab'a 27 tır insani yardım

İlerleyen dönemde yeni yardım konvoylarının planlandığı ancak sevkiyatların tarihine ilişkin henüz net bir takvim bulunmadığı belirtildi.

