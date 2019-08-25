Meram Yaz Kursu öğrencileri Bilim Merkezi Ve 80 binde Devr-i Alem Parkını gezdiler

Yaz tatilini Meram Yaz Kurslarında geçiren öğrenciler, Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkını, Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte gezdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yaz Kurslarını ziyaretinde çocuklara verdiği ‘Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı” gezi sözünü yerine getirdi. Meram Belediyesinin Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ve Kovanağzı Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen kurslara katılan tüm çocuklar, bilim ve tarih kokan bu eğlenceli gezide gönüllerince bir gün geçirdi. Meram Belediyesinin servisleriyle kurs merkezlerinden alınan çocukların ilk durağı Konya Bilim Merkezi oldu. Eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette katılımcılara, Bilim Merkezinin uzmanları tarafından bilgi verildi. Meram Yaz Kursları öğrencilerinin ikinci durağı ise üç farklı konsepti bünyesinde bulundurması dolayısıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve tüm çocukların büyük beğenisini toplayan 80 Binde Devr-i Alem Parkı oldu. Burada dinozor parkını, minyatürleri ve masal kahramanları maketlerini gezme fırsatı bulan çocuklar doyasıya eğlendi. Kursiyer çocuklara ve eğitmenlerine burada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti. Geziye katılan tüm çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Kavuş, eğlencelerinde çocuklara ortak oldu. Çocuklar hem Yaz Kurslarında kendilerine gösterdikleri yakınlıktan hem de eğitimlerine verdikleri destekten dolayı Başkan Kavuş’a teşekkürlerini ilettiler.

“Çocuklarımız için yaşanabilir bir kent, onların geleceğe güvenle bakabildiği yerdir”

Yaz Kurslarının başladığı tarihlerde gerçekleştirdiği ziyarette çocuklara bu ziyaretlerin sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Kavuş, bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimine katkı sunmak ve eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla eğitim programı çerçevesinde bu gezinin planlandığını belirten Başkan Kavuş, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde ve tam donanımlı yetişmeleri adına Meram’da birçok projeyi hayata geçirdik. Çünkü eğitim, tek bir kişinin ya da tek bir kurumun omuzlarına yüklenmeden herkesin sırtlaması gereken milli bir davadır. Yaz Kurslarımızı bu bilinç çerçevesinde programladık. Çocuklarımız bu kurslarımızda yaz boyunca hem öğrendiler hem eğlendiler ve bu fedakarlıklarının bir karşılığı mahiyetinde bu gezileri de fazlasıyla hakettiler. Şanlı tarihimizi yakından öğrenmeleri ve bilime duydukları merakı artıracak bu gezinin onların geleceğini, layıkıyla şekillendirmesini ümit ediyorum. Çocuklarımız için daha yaşanabilir bir kent, sadece parklar ve oyun alanlarıyla donatılmış bir yer değil, aynı zamanda onların geleceğe güvenle baktığı yerdir. İşte bunun için onların en iyi şekilde eğitim almaları ve iyi yetişmelerini arzuluyor, tüm çalışmalarımızı bu bilinç etrafında şekillendiriyoruz” dedi.