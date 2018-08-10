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Meram Belediyesi tercih merkeziyle öğrencilerin yanında

Meram Belediyesi, üniversite sınavının en az kendisi kadar zorlu bir süreci olan ‘Tercih Döneminde’de öğrencilerin yanında.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:04
Meram Belediyesi tercih merkeziyle öğrencilerin yanında

Zafer Meydanı’nda kurulan Tercih Merkezinde öğrencilere bu noktada yol göstermek adına önemli bir hizmete imza atıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru bu zorlu süreçte öğrencilere fayda sağlayabilmek adına böyle güzel bir hizmete imza attıklarını kaydederek “

Öğrenciler için en az sınavlar kadar önemli bir başka süreçte tercih yapma dönemi. Meram Belediyesi en az sınavlar kadar stresli geçen bu süreçte öğrencilerin yanında yer alıyor.  Öğrencilere hatta velilere sınavlar sonrasında tercih danışma hizmetinin verildiği ‘Tercih Danışma Merkezi’ Zafer Meydanı’nda hizmetine devam ediyor.  Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliği ile kurulan merkez öğrencilere tamamıyla ücretsiz hizmet veriyor. Öğrencilere adeta can simidi olan Tercih Merkezini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

MERKEZ, ÖĞRENCİLERİN DOĞRU SEÇİMİ YAPMALARI İÇİN KURULDU

Bu merkezi zorlu süreç yaşayan öğrenciler ve velilere yardımcı olmak amacıyla Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiklerini söyleyen Başkan Fatma Toru, burada öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları için rehber öğretmenler eşliğinde girebilecekleri okullar ve bölümler, okulların ve programların kontenjanları, öğrencinin genel puanı, yüzdelik dilimi gibi birçok konuda bilgiler üzerinde durularak öğrencilerin istekleri doğrultusunda bilgisayar destekli otomasyon programlarıyla tercih listesi oluşturulduğunu söyledi.

BAŞARI, GENÇLERİN SEVDİĞİ İŞİ YAPMALARIYLA BAŞLAR

Gençlerin hayatlarının geri kalan kısmında mutlu olmalarının ilk kuralının sevdikleri işi yapmaları koşulu olduğunu hatırlatan Toru konuşmasını şöyle sürdürdü; “Toplumların en önemli güçleri sosyal ve beşeri güçleridir. İyi eğitimli girişimci gençleri ne denli iyi yetiştirebilirsek kalkınmamız da o kadar hızlı olur. Öğrencilerimiz sınav sonrası tercih aşamasındalar. Bizler iki kurum olarak dayanışma içinde günlük ortalama 500 öğrenciye bu merkezde hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada büyük bir özveri göstererek öğrencilerimize yardımcı olan öğretmenlere özellikle teşekkür ediyorum. Gençlerin bu hizmetten memnuniyetini bizzat görmüş olmak beni fazlasıyla memnun etti. Çocuklarımızın sevdikleri meslekleri tercih etmeleri bu noktada çok önemli. Bizler bu noktada onları cesaretlendiriyor ve öncü olmak istiyoruz. Allah her birinin yolunu açık etsin” yollarını açsın.

ÖĞRENCİLER ADINA ÇOK FAYDALI BİR HİZMET OLDU 

Tercih Merkezi hakkında açıklama yapan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban ise 7/14 Ağustos döneminin öğrenciler için tercih dönemi olduğunu hatırlattı. Okullarda Rehber Öğretmenlerinin okullarda hizmet verdiğini söyleyen Kaban “Âncak herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bu hizmeti verebilmek çok daha faydalı oldu. Sabah 9’dan başlayarak 19’a kadar öğrencilerin hizmetindeyiz. Doğru mesleği seçmeleri noktasında böyle bir hizmete ön ayak olan Meram Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:04
  1. Meram Belediyesi

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