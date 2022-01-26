Meral’in İP’inde İsrail aşkı hortladı: Hamas’a ‘terör örgütü’ dedi!

HAMAS, İsrail’in işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin toplarında yapılan zulme karşı faaliyet gösteren bir hareket olarak biliniyor. Türkiye dahil pek çok ülke HAMAS’ı bir direniş hareketi olarak kabul ediyor ve temsilcileriyle yakın temasta bulunuyor.

DEVA’lı Ekmen İsrail’in iddiasını yorumladı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Ekmen, İsrail kanalı Kanal 12’inin “Erdoğan Türkiye’de bulunan üst düzey Hamas mensuplarının ülkeyi terk etmelerini istedi.” iddiasını “Doğruysa, yazık ki ne yazık!” şeklinde yorumladı.

HAMAS’ı bu sözlerle ‘terör örgütü’ ilan etti

Ali Ekmen’in paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, şu sözlerle tepki gösterdi:

“DEVA’nın terör ilişkili Hamas ile yakınlığını nedir, sempatisi nerden kaynaklanıyor ??

Teröristlerin ülkemizi terk etmesi neden DEVA’yı rahatsız etmiştir??

Millet İttifakı kimleri arasına alıyor??

@kilicdarogluk

@alibabacan”

Hem ırkçı ve hem de darbe sevici

İlay Aksoy ırkçı söylemleri ve darbe yanlısı çıkışıyla kamuoyunun gündemine gelen bir isim olarak biliniyor. İP’li İlay Aksoy, Fatih Belediye Başkan adayı olduğu süreçte, “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı astırmıştı. Aksoy yine, Tunus’ta yaşanan darbeyi ise “Halk tarafından bu hamle yoğun bir destek gördü” sözleriyle desteklemişti.