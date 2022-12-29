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Gündem Meral’in evladı İmamoğlu’na, Apo’nun evladı Demirtaş’tan destek!
Gündem

Meral’in evladı İmamoğlu’na, Apo’nun evladı Demirtaş’tan destek!

Tutuklu Terörist Selahattin Demirtaş, İBB'de işe aldığı PKK-KCK bağlantılı çalışanları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Ekrem İmamoğlu'na destek verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 17:07:00 -
Meral’in evladı İmamoğlu’na, Apo’nun evladı Demirtaş’tan destek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’deki terör soruşturmasına ilişkin, dün yaptığı açıklamada, ‘İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Belli bir konuda ‘CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?’ diye ricası olmuştur.’ dedi.

İMAMOĞLU CEVAP VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter adresinden, ‘Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN’ diyerek yanıt verdi.

DEMİRTAŞ’TAN BAKAN SOYLU’YA AĞIR HAKARET!

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’tan İmamoğlu’na destek gelirken, Bakan Soylu’ya da hakaretler savurdu.

Demirtaş, ‘Soylu’nun Sayın İmamoğlu’nu hedef alırken Sayın Mızraklı’yı örnek göstermesi son derece doğrudur! Soylu “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine nasıl kumpas kurup kayyum atadıysak aynısını İstanbul’a da yapacağız” diyor. Adam daha nasıl itiraf etsin! (Pardon “adam” demişim.)’ sözleriyle Bakan Soylu’yu hedef aldı.

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Yorumlar

Velican

Fark göremiyorum.

Yapmayın ya

Adam erkek gibi kaçmadı cezayı bildigi halde kaçti demryin diye yatıyor siz olsaydınız köşe bucak kacardiniz
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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