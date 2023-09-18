Meral’in çarkı talimata bakar

Buğra Kardan İstanbul

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak devirdiği ‘kumar’ masasına tekrar oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kuyruk siyaseti yapmayacağız” söylemi de boş çıktı. Yerel seçimler için ittifaka kapılarını kapattığını, 81 ilde kendi adaylarıyla yarışacağını açıklayan parti ağız değiştirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun “İttifak sisteminin bu haliyle milletin tercih yapabilme hakkını yok ettiğine inanıyoruz. Seçmen iki kutup arasında bir sarkaç gibi adeta kıskaca alınıyor. İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey” cümlelerinin akabinde, “Akşener bir öyle bir böyle davranıyor”, “Akşener ve arkadaşları CHP’nin yanında durmaya devam edecekler”, “Meral Hanım çark etmenin yollarını arıyor” değerlendirmeleri yapıldı.

İP’in kararları hep çelişkili

Akit’e konuşan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, İYİ Parti’nin çelişkili kararlara ve açıklamalara imza attığını belirterek, şunları dile getirdi: “İYİ Parti Akşener ve ekibinin iradesiyle kurulmuş bir parti değil ki bağımsız karar alsın. Bakın İYİ Parti ‘yapmayacağız” dediği ne varsa yaptı. ‘Kumar’ masasını devirdi. Yerden yere vurduğu o masaya geri döndü. Biz, Akşener’in tekmelediği masaya döneceğini biliyorduk. Çünkü Akşener kendi iradesiyle masaya oturmadı ve kendi iradesiyle de dönmedi. Nihayetinde Akşener ve arkadaşlarına biçilmiş manevra alanı var. Akşener ve arkadaşları o alanda ‘ne koparırız’ın hesabını yapıyorlar. Şu muhakkak ki İYİ Parti’nin amacı pazarlığı kızıştırmak. Bazı insanlar için ‘sözünün eridir’ ya da ‘sözünün ardında durur’ denilir. Ama Akşener ve ekibinin hiçbir sözünün ardında durmadığı ortadadır. 6 Mart’ta ‘Akşener’in kafasına silah dayasan masaya dönmez’ gibi intiba oluştu ama öyle olmadı. Çünkü bunların sahiplerince bunlara verilen bir görev, rol var.

Sahipleri ne derse onu yaparlar

“2019 seçimlerinde İP’e hiçbir büyükşehir verilmedi. Akşener ve arkadaşları o zaman birkaç ilçeyle yetindiler. 2024 yerel seçimlerinden de galip çıkamayacaklarını, büyükşehirlerde hezimet yaşayacaklarını biliyorlar. Kendi amblemleriyle başarılı olamayacaklarının farkındalar. 81 ilde aday çıkaracaklarmış. Yine ucu açık konuşuyorlar. ‘Yerelde alt seviyelerde ittifak olabilir’ gibi laflarla ileride yapacakları pazarlıklara kılıf hazırlıyorlar. 2019 yerel seçimlerini takiben İYİ Partililere CHP’ye ait belediyelerde müdürlükler, başkan yardımcılıkları, ihaleler verildi. Bir de madalyonun bu yüzü var. İttifak olmadığı takdirde kendilerine tanınan tüm imkânlardan mahrum kalacaklar. Ülke geleceği adına idealleri yok. Bunlar için çıkarları önemlidir. Yerel seçimlerde büyük ihtimalle İmamoğlu ve Yavaş’ın yanında dururlar. Bu konuda kararı verecek irade bunlarda değil. Üst akıl ‘destekleyin’ dediğinde itiraz gelmez. Dışarıdaki sahipleri ne buyurursa onu yaparlar.”

Kimse inanmıyor

Araştırmacı İhsan Aktaş da İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime gireceğine kimsenin inanmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Çünkü Akşener ve ekibi çok çelişkili beyanlarda bulundu. Siyasetin doğasında her şey vardır. Tek başına da seçime girilebilir, ittifak da yapılabilir. Bu anlaşılır bir durumdur. Burada İYİ Parti’nin sorunu kendi politik vizyonunu ve çerçevesini oluşturamamasıdır, CHP ile diğer partiler üzerinden kendisini tartıştırmasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve AK Parti’nin İYİ Parti gibi bir tavrı yok. CHP ve AK Parti’de özgüven hakim. İYİ Parti, CHP’den büyük taleplerde bulunuyor. CHP de bu taleplere karşı konum alıyor. CHP’nin kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor. CHP de İYİ Parti’nin kendisine muhtaç olduğu kanısında. Ama bir de HDP/YSP faktörü var. Bu olmadan İP/CHP ittifakı kazanamaz. Kuşkusuz, İP ile İmamoğlu ve Yavaş arasında bağımlılık ilişkisi var. Radikal karar alındığında bu ilişki bitecek ama İYİ Parti’de ticaret heveslisi çok. Onun için İstanbul ve Ankara’yı terk etmek kolay değil.

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Cumhur İttifakı kazanabilir

“Diğer yandan Cumhur İttifakı yerel seçimlere iyi hazırlanıyor, İstanbul rahat olmak üzere iki büyük şehri almak istiyor. Çok farklı haberler gelebilir. İmamoğlu, aday olmama eğilimine de girebilir. Çünkü İmamoğlu çevresinde ‘Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine devam ederse CHP’liler CHP’ye oy vermez, Ekrem Bey de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışında başarısız olur’ diye düşünenler var. Siyaset birkaç aya şekillenir. CHP kurultayı, AK Parti kongresi yapılacak, İYİ Parti de açıklamalarda bulunmaya devam edecek. Biz ise olan bitenleri takip edeceğiz.”