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Siyaset Meral'in adayı Ekrem, Muharrem İnce'yi hedefe koyup HDP ile ittifakı meşrulaştırdı!
Siyaset

Meral'in adayı Ekrem, Muharrem İnce'yi hedefe koyup HDP ile ittifakı meşrulaştırdı!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 22:05:00 - 2023-03-30 22:17:56
Meral'in adayı Ekrem, Muharrem İnce'yi hedefe koyup HDP ile ittifakı meşrulaştırdı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyen Muharrem İnce'yi hedef aldı.

 Yeniakit.com.tr 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyince CHP'lilerin hedefi haline geldi.

Edirne'de konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İnce'yi isim kullanmadan hedef aldı.

HDP ile ittifakı meşrulaştırdı!

HDP ile ittifakı meşrulaştıran İmamoğlu, "Bu ittifakın dışında demokrasi için, ülkedeki haksızlığın, hukuksuzluğun sona ermesi için destek olan diğer siyasi görüşler, partiler de vardır. Birleşmek zorundayız." dedi.

Sözlerinin devamında Muharrem İnce'yi isim kullanmadan hedefe koyan İmamoğlu, şunları söyledi:
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Ben bu birliğin dışında kalacağım, kendi gücümü göstereceğim’ diyen hata yapar. Başkasının ekmeğine yağ sürer. O başkası demokrasiyi istemeyendir. Biz demokrasiyi istiyoruz. Biz milletin ittifakını istiyoruz. Onun için birleşmemizi büyütelim. Birliğin gücünü büyütelim.

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