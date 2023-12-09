Meral vurdu, Ekrem üzerine alınmadı! İstanbul'da rezil görüntüler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehirlerdeki ulaşım sorununa dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul'u kastetmediğini söyledi. İmamoğlu, 'Hiç üstüme alınmadım' dese de dün T4 ve T5 hatlarındaki teknik arıza nedeniyle istasyonlarda uzun süre tramvay bekleyen İstanbullular çileden çıktı.

En son TBMM'deki grup toplantısında bu konuyu gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde özellikle büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" sözleriyle ulaşımdaki aksamaları eleştirmişti.

AKŞENER BİZİ KASTETMEDİ

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Dün Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı/Zirvesi" programına katılan İBB Başkanı İmamoğlu'na, Akşener'in ulaşım sorunuyla ilgili sözleri soruldu. İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... İçinde İstanbul yok. 'Bize şu, şu şehri vadedenler, şu, şu şehri yaşatıyorlar' diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç ama hiç üstüme alınmadım. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de Cumhuriyet Halk Partimize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

VATANDAŞLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İmamoğlu üstüne alınmasa da dün T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklar arasında seferler yapılamadı. Uzun süre Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında devam eden seferler, arızanın giderilmesinden sonra normale döndü. Aynı hatta önceki akşam da benzer bir teknik arıza yaşanmıştı. Dün T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza da İstanbulluları çileden çıkarttı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Uzun süre istasyonda gidecekleri yönde tramvay bekleyen vatandaşlar, İBB'ye ateş püskürdü. Öfkeli kalabalık, İBB'yi protesto için yolu kapatarak diğer yöndeki tramvayın gitmesine de mani oldu. Sabah işlerine geç kalan vatandaşlar "Herkesin işi gücü var", "Allah'ın belaları", "İşe geç kaldık, rapor mu alacağız", "Kim verecek bizim mesai ücretimizi" diye İBB'ye tepki gösterdi.