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Meral Karaaslan: "Kırtasiye ürünlerine gümrük aşamasında denetimler uyguluyoruz"

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından ’Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans-Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı gerçekleşti.

27 Ağustos 2019 Salı 14:18
Meral Karaaslan: "Kırtasiye ürünlerine gümrük aşamasında denetimler uyguluyoruz"

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından ’Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans-Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Hem ithalat hem de iç piyasada denetimleri arttırmış bulunuyoruz. Kırtasiye ürünlerine gümrük aşamasında denetimler uyguluyoruz. Bu ürünler eğer tehlikeli bir kimyasal madde içeriyorsa, bunların Türkiye’ye girişine izin vermiyoruz" dedi.



Eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı desteğiyle Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından ’Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans - Kırtasiyede Ürün Güvenliği Çalıştayı gerçekleşti. Programda konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Bakanlık olarak okul sezonunun başlaması nedeniyle denetimlere ağırlık verdiğini söyleyerek, “Gerek ithalat olarak gerekse iç piyasada denetimleri arttırmış bulunuyoruz. Daha ürünlerin gümrük aşamasında Türkiye’ye girmeden bu denetimleri yapıyoruz. Bu ürünler eğer tehlikeli bir kimyasal madde içeriyorsa, bunların Türkiye’ye girişine izin vermiyoruz. İç piyasada da yerli ve ithal ayrımı yapmadan, bütün ürünleri kontrol ediyoruz. Bütün satış noktalarında bu denetimleri yapıyoruz. İstanbul başta olmak üzere 30 şehirde denetim yapıyoruz” dedi.



Karaaslan: “Üreticisi ve satıcısı bilinen sabit noktalardan bu ürünleri almalarını istiyoruz"


Tüketicilerin merdiven altı ürünlerden kaçınmaları gerektiğine vurgu yapan Karaaslan, “Üreticisi ve satıcısı bilinen sabit noktalardan bu ürünleri almalarını istiyoruz. Oyuncak grubuna giren ürünlerde, boya malzemelerinde ve flüt gibi ürünlerde CE işaretini aramalarını öneriyoruz. CE işareti Avrupa Birliği’nde kullanılıyor. Bu işaret ürünün güvenli olduğunu ve bütün güvenlik testlerinden geçirildiğini gösteren bir üretici deklarasyonudur” ifadelerini kullandı.



"Piyasada su maymunu denilen ürünü yasakladık"


Bakanlık olarak özellikle piyasada su maymunu adlı ürünün de altını çizen Karaaslan, “Piyasada su maymunu denilen ürün, boncuk şeklinde oluyor. Bunlar suda 400 kat büyüyor. Çocuklar bunu oyun amaçlı alıyorlar. Midelerinde 400 kat büyüyerek, maalesef çok ölümlü kazalara sebep verebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sene yaptığımız denetlemeyle bunları okul kantininde, oyuncakçılarda ve kırtasiyelerde satışını yasakladık” diye konuştu.



Helvacıoğlu: “Aileler bütün testlerden geçen ürünlere ve o ürünün kimliğine bakmalıdır"


Çocuklarına okul malzemesi alacak aileler hakkında öneride bulunan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, “Aileler bütün testlerden geçen ürünlere ve o ürünün kimliğine bakmalıdır. Çünkü ürün kimliği olduğu zaman, ithalatçısı veya imalatçısı üzerinde belli oluyor. Her ürünün kendi içerisinde kalite ve standart ölçüsü var. Eğer ürünün üstünde ithalatçı ismi varsa, ürünün kendi açıklamaları varsa bu ürün doğru seçim olacaktır” şeklinde konuştu.



"Ortalama olarak okula başlayacak bir öğrencinin 300 lira civarında bir masrafı bulunuyor"


Ortalama olarak okula başlayacak bir öğrencinin çanta haricinde 300 lira civarında bir masrafı çıktığını sözlerine ekleyen Helvacıoğlu, Bir ortaokul öğrencisinin ise malzemelerin standartları yükseldiği sebebiyle 380 lira civarında masrafı olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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