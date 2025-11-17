  • İSTANBUL
Meral Kaplan Hakk’a uğurlandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meral Kaplan Hakk’a uğurlandı

Gazetemizin eski yazarlarından Mustafa Kaplan’ın değerli eşi Meral Kaplan, 80 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etti.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Uzun süredir sağlık sorunları bulunan Meral Kaplan, dün Bağcılar Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi. Bizler de Akit Medya Grubu olarak Merhume Meral Kaplan’a Allah’tan rahmet; başta eşi Mustafa Kaplan olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

