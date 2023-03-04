Meral Hanım’ın aldığı nefesten haberi olan isim bombayı patlattı: Akşener o isme oy verecek

Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi, solak medyada da büyük hayal kırıklığına sebep oldu.

Yaşadığı travmayı gizlemeye çalışan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ise ilginç bir iddiayı ortaya attı.

"Kılıçdaroğlu beş (HDP'yi de sayarsak altı) partinin adayı olarak Tayyip Erdoğan'la yarışacak ve muhtemelen iktidarı desteklemediği için İYİ Parti'ye katılan ferasetli İYİ Partililer de Kılıçdaroğlu'na destek verecek. İddia ediyorum, Akşener de (kendisi aday olmadığı sürece) seçim günü Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda kalacaktır" diyen Zeyrek, özetle şunları kaydetti:

"(...) Her zaman olduğu gibi teori ile pratik arasındaki çelişki devreye girdi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Akşener ve ekibi “kazanamayacağı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na karşı duvar ördü. Bu krizin nedeni ortadadır. Kılıçdaroğlu ve Akşener, bir yıldır ne istediklerini açıkça masaya koymadılar. İkisi de dolaylı mesajlarla, iğneli laf sokmalarla süreci, kazananı olmayacak bir satranç maçına dönüştürdüler. Yanlış iletişimde inat ettiler.

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Bir yıldır bu krizin geldiğini göre göre açık açık konuşmadılar.

En önemli kararı yumurta kapıya dayandığında vermek zorunda kaldılar.

Perşembe ve cuma yaşanan kriz bir yıl önce yaşansa muhalefet bir çıkış bulabilirdi.

Ancak seçimlere 80 günden az bir zaman var ve böyle bir krizi masada çözmek için artık çok geç.

İktidar mensuplarından sık sık “Yolun sonunda Akşener masayı devirir” cümlesini duyuyor ve “Olmaz, devirmez” diyordum.

Akşener sonunda sadece Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ süreceğini bile bile büyük bir kumar oynadı ve “Olmaz” dediğimiz oldu.

Kılıçdaroğlu'na “Kazanamaz” gerekçesiyle karşı çıkmak, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kendi partisinden iki belediye başkanını alternatif göstermek, büyük bir kumar oynamaktan, Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması için çaba göstermekten başka bir şey değildir.

Akşener'in yarattığı sorunu bir kez daha millet çözecek.

Kılıçdaroğlu beş (HDP'yi de sayarsak altı) partinin adayı olarak Tayyip Erdoğan'la yarışacak ve muhtemelen iktidarı desteklemediği için İYİ Parti'ye katılan ferasetli İYİ Partililer de Kılıçdaroğlu'na destek verecek.

İddia ediyorum, Akşener de (kendisi aday olmadığı sürece) seçim günü Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorunda kalacaktır.

Nihayetinde Kılıçdaroğlu kazansa da kaybetse de Akşener “kaybeden” taraf olarak diğer eski aktörlerle birlikte eski dönem siyasetçileri listesinde yerini alacaktır."