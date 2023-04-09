Meral Akşener'le ilgili olay çıkış! "Tek şansı bu" deyip duyurdu

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, dikkat çekici bir yazıya imza attı. Meral Akşener'in tek şansının Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi olduğunu belirten Fıçıcı, bu argümanının sebebine dair şunları kaydetti:

"Akşener'in tek şansı var!

Nedir?

Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesidir.

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Neden?

Çünkü haklı çıkabilmesinin tek yolu budur.

Nasıl?

Seçim sonrası hesaplaşma süreci başlar.

Hezimetin faturası mutlaka birilerine kesilir.

Oklar Kılıçdaroğlu'na yönelir.

Destek verenler de sorumlu tutulur.

Tek kişi hariç...

Kim?

Akşener...

Niye?

Çünkü baştan itibaren "Kılıçdaroğlu ile kazanamayız" dedi.

Bu yüzden masadan kalktı.

Linç edildi.

Masaya dönmek zorunda bırakıldı.

Peki İyi Parti?

Bu süreçte sadece Akşener yıpranmadı, İyi Parti de ciddi prestij kaybına uğradı, anketlere göre neredeyse yarı yarıya oy kaybı var.

İyi Parti'den kaçan seçmen nereye gidiyor?

Başta Muharrem İnce'nin Memleket Partisi olmak üzere diğer partilere, bir kısmı da sandığa gitmeme eğiliminde... Ama asıl sıkıntı başka yerde...

Nerede?

PKK elebaşlarının her gün yaptıkları "Kılıçdaroğlu'na destek" açıklamalarında...

İyi Partinin milliyetçi tabanı kelimenin tam anlamıyla sabır sınavında...

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü pazarlık konusu yapılıyor.

Özerklik tartışmaları aldı başını gidiyor.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde terör elebaşlarının hapisten çıkarılacağı konuşuluyor.

Kayyum uygulamasının kaldırılacağı ve böylelikle HDP'li belediyelerin PKK'ya destek verebilmesinin önünün yeniden açılacağı dillendiriliyor.

Hepsi bir yana, Kılıçdaroğlu'nun tüm bunlara sessiz kalması ve o sessiz kaldığı için ortaklarının da tepki verememesi tahammül sınırlarını zorluyor.

Bu duruma nasıl gelindi?

HDP'nin desteği uğruna İyi Parti hiçe sayıldı.

"Sensiz de olur" denilerek kenara itildi.

Artık ne gibi bir ikna yöntemi kullanıldıysa bir şekilde masada kaldı.

Ama sadece gövdesiyle...

Çünkü Akşener'in yüzüne vuran ters ışık İyi Parti'nin de önünü kararttı.

Çaresizlik diz boyu...

Gösterge?

Bekçi-hırsız kovalamacısından seken iki yorgun merminin tesadüfen parti binasına isabet etmesine bağlanan umutlar...

Meclis kürsüsünden etrafa saçılan kurşunlar...

Zorlama yorumla bile ancak "taktik saçmalama" diyebileceğimiz türden ve daha söylendiği anda kendisini yalanlayan açıklamalar...

Sonuç?

İyi Parti kaynayan kazan...

HDP'ye elini uzatıp kolunu PKK'ya kaptıran Kılıçdaroğlu da kapak...

Atalar sözü yanılmaz.

Kaynayan kazan kapak tutmaz!"