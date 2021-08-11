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Gündem Meral Akşener'in yeni avukatı Temel Karamollaoğlu
Gündem

Meral Akşener'in yeni avukatı Temel Karamollaoğlu

Gittiği şehirlerde seçmenle kavga eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sivas'ta protesto edildi. Akşener'in avukatlığını yapan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise, tepki gösteren vatandaşları 'provokatör' olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:13:00 - 2021-08-11 16:19:24
Meral Akşener'in yeni avukatı Temel Karamollaoğlu

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gittiği şehirlerde vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Akşener, seçmenle kavga etmeyi sürdürüyor.

Sivas'ta da tepki gördü

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gittiği Sivas'ta tepkiyle karşılandı.

Meral Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verdi.

Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" ifadeleriyle tepki gösterdi. Partililer aileye saldırmak isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.

Karamolllaoğlu, Akşener'e avukatlık yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'in avukatlığını yaparak tepki gösteren vatandaşları 'provokatör' olarak tanımladı.

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