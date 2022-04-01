Meral Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Haberim yoktu

İYİ Parti'de yaşanan hareketli süreç, kaldığı yerden devam ediyor. Bir süredir Başkanlık Divanı'nda önemli değişiklikler yapacağı konuşulan Akşener, bu kararını hayata geçirdi.

Yeni listede Yavuz Ağıralioğlu'na yer verilmemesi büyük şaşkınlık oluşturdu. Ağıralioğlu'nun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi Diyarbakır'dan geçer" sözlerini eleştirdiği gerekçesiyle görevden alındığı öne sürüldü.

BBP'ye geçecek iddiası

Meral Akşener'in A takımından çıkarılan Ağıralioğlu'nun bu kararın ardından parti değiştireceği ve Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılması sonrasında Medyascope'tan Okan Yücel'e değerlendirmelerde bulundu.

"Ben de sizlerle birlikte öğrendim"

Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

"Genel başkanla konuşmadık"

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"Kırgınlığımı kararın sebebi belirler"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

"İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi:

"Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."

Millet İttifakı'nın genişlemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı için parti yönetiminden uzaklaştığı yorumlarına ve iddialarına da tepki gösteren Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Siyasetin en büyük belası goygoy. Bir sürü münasebetsiz değerlendirme görüyorum. Ekranda benim hakkımda konuşurken adaptan kopan insanlar görüyorum. AK Parti'ye karşı itirazlarımızı en çok zayıflatan şey adap bilmez değerlendirmelerdir. Erdoğan, bir şey olunca 'harika oldu' diyen eyyamcılar yüzünden 20 yıldır iktidarda kalıyor ve siyaset bu hale geliyor. İtiraz etmek yetmiyor. İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız. 'Trol' olmayacaksınız. İnsanlar şu muhalefetin haline bak der."