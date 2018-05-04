Meral Akşener’in silahlı kamp iddiası fos çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Tokat ve Konya illerinde askeri eğitim veren kamplar kurulduğu, bu kamplarda eğitim alan kişilerin seçimlerde istenmeyen sonuç çıkması hâlinde karışıklık çıkarmak üzere kullanılacağı iddiası üzerine Ankara Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç konunun araştırılması için Konya ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’na yazı yazdı. Yapılan araştırmalar sonunda gelen cevabi yazılarda, silahlı eğitim veren kamplarla ilgili herhangi bir bilgi ve delilin bulunmadığı bildirildi.



Bunun üzerine Ankara Başsavcı Vekili Dinç, Akşener’in iddialarına ilişkin konuyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Takipsizlik kararında dikkat çeken tespitler yer aldı. Kararda, yapılan incelemede silahlı eğitim veren askerî kampların kurulduğu iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde herhangi bir tespitin bulunmadığı, olayla ilgili soyut iddia dışında dava açmayı gerektirir suç, şüphe ve delil bulunmadığına dikkat çekildi.

Akşener, kamuda çalışan birisinin Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla kendisine fotoğrafların gösterildiğini söylemişti. Akşener, “Video kaydı yoktu. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Nerede, kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim” demişti.