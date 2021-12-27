Meral Akşener'in 'seçim' açıklaması kahkaha attırdı

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Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP ile birlik olup; 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'deki bir otelde düzenlenen "ESİAD Liderler Buluşması"nda konuştu.

'Erken seçim' çığırtkanlığına devam eden Akşener'in çelişki dolu sözleri adeta duyanları kahkahaya boğdu.

Olmayan adayla seçime 'hazırlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkaramayan partisinin seçim için hazır olduğunu iddia eden Akşener "Son dönemde faiz indirildi ama dövize endeksli hesap açılmaya kalkışıldı, bir sürü şeyler var. Bu yapılan işlerin karşılığı ne, ne kadar sürede çıkacak, ona bakmak lazım. Eğer 2023 öncesi olacaksa, bu bir varsayım, öngörü değil, olacaksa mayıs sonu, haziran gibi olması gerekiyor. Kasım olmaz, 2023 dışı olacaksa, bu ekonomik sistemden dolayı böyle bir öngörüm olabilir. Biz hazır mıyız, evet hazırız." ifadelerini kullandı.