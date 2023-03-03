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Gündem

Meral Akşener'in resti dünya basınında!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti. Yaşanan flaş gelişme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:27:00 -
Meral Akşener'in resti dünya basınında!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Yaşanan flaş gelişme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

The Economist: Muhalefetteki çatlaklar ayrışmaya dönüştü

TGRT'nin haberine göre; The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye muhalefetindeki çatlaklar bir süredir görülüyordu. Şimdi bunlar açık bir ayrışmaya dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı" dedi.

Reuters: Muhalefet şok ve kargaşa içinde

Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer da Twitter hesabından, "Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde" yorumunda bulundu.

Wall Street Journal: Muhalefet koalisyonu çatlıyor

Wall Street Journal gazetesinin İstanbul muhabiri Jared Malsin, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte avantajlı taraf olduğunu aktarırken, "Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a potansiyel olarak, Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerde devasa bir avantaj veriyor olabilir" dedi.

Bloomberg: Yokuşa sürüyorlar

Bloomberg'in Orta Doğu muhabirlerinden Zainab Fattah ise "Türkiye'de muhalefet, mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyacak ortak adayda anlaşamamaları nedeniyle krizde. Bu durum, ülkenin en uzun süredir görevde olan liderini koltuğundan etmek açısından nadir bir şansı yokuşa sürüyor" yorumunu yaptı.
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