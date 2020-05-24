Meral Akşener'in PKK ile ilgili paylaşımına tepki yağıyor

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İP'in seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

HDP ile işbirliği deşifre olan İP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Twitter'dan "24 Mayıs 1993 günü Bingöl'de, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız 33 Mehmetçiğimizi rahmet ve dua ile anıyorum." paylaşımında bulundu.

Takipçileri, Akşener'e terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP ile yaptıkları iş birliğini hatırlatarak tepki gösterdi.

İşte Akşener'e gelen o tepkiler: