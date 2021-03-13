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Siyaset Meral Akşener'in konuşmasını beğenen isme dikkat!
Siyaset

Meral Akşener'in konuşmasını beğenen isme dikkat!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı seviyesiz konuşma Türkiye'den kaçarak ABD'nin kucağına sığınan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan'ı adeta mest etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:04:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı konuşma FETÖ'cü hainleri adeta mest etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, siyaset ahlakından uzak, seviyesiz ve çirkin bir uslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Akşener'in tepki toplayan bu sözleri karşısında zevkten dört köşe olan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan söz konusu görüntüleri "Bu konuşma unutulmamalı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Türkiye'den kaçarak ABD'nin kucağına oturan FETÖ'cü hain Adem Yavuz Arslan'ın bu paylaşımı Akşener'in İP'inin kimin elinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

1453 Erkan

Kim Bu kadar gaz vermiş de konuşuyor
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MERAL TEYZENİN İPLERİ KİMİN ELİNDE

İYİ PARTİNİN ARKASINDA FETÖ NÜN OLDUĞU ZATEN BİLİNİYORDU.ARTIK İNKAR EDEMEZLER.
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