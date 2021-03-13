Meral Akşener'in konuşmasını beğenen isme dikkat!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı konuşma FETÖ'cü hainleri adeta mest etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, siyaset ahlakından uzak, seviyesiz ve çirkin bir uslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Akşener'in tepki toplayan bu sözleri karşısında zevkten dört köşe olan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan söz konusu görüntüleri "Bu konuşma unutulmamalı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Türkiye'den kaçarak ABD'nin kucağına oturan FETÖ'cü hain Adem Yavuz Arslan'ın bu paylaşımı Akşener'in İP'inin kimin elinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.